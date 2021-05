"Gente perversa pudo haber movido la ballena", señala senadora de Morena

La senadora de Morena por Durango, Margarita Valdez, expresó en una rueda de prensa que el colapso del metro en la Línea 12 ocurrida la noche del pasado lunes fue un suceso "terrible que no debió haber pasado", además de que se debe de investigar hasta las últimas consecuencias y saber si hubo "mañas" que provocaron ocurriera dicha tragedia.

"La responsabilidad que le toque a cada quien, por qué pasó, por qué sucedió, hubo algunas mañas por ahí que están haciendo que sucedan cosas, yo estoy en la idea de que se investigue absolutamente todo hasta las últimas consecuencias.", dijo ante medios.

Al cuestionarle a qué se refiere con que hubo "mañas", la senadora morenista comentó que pudo haber gente que movió la ballena para que ésta se cayera.

"No sabe uno si hay gente perversa, que hay mucho aquí en México, que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, yo tengo una mente muy... de ¿por qué pasan las cosas? ¿por qué no habían pasado antes? volvemos a platicar cuando se tengan los resultados para saber si tuvo razón la senadora o no tenía razón", expresó durante un evento ante medios de Omar Castañeda, candidato a la diputación federal del Distrito 02 de Durango por la alianza Morena, PT y PVEM.

La legisladora evitó dar nombres de posibles culpables, pues esperará a los resultados de la investigación, misma que dijo llevará a buen fin la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Antes de señalar responsables hay que buscar los datos investigar quién y quiénes son los responsables, no puedo decir nombres, simplemente voy a esperar, como parte de ese posicionamiento del Senado, a que se den los datos", dijo.

Este jueves, el pleno de la Comisión Permanente rechazó la propuesta del Grupo Parlamentario del PAN para la crear una Comisión Investigadora sobre el colapso de la estación Olivos de la Línea 12 del Metro, que hasta la fecha ha dejado 25 muertos.

En tribuna, la senadora panista Kenia López Rabadán planteó un punto de acuerdo para que un grupo plural de legisladores acompañe las investigaciones que realice un órgano independiente, para que se conozcan las causas del percance y se castigue penalmente a los responsables.

Con 13 votos a favor y 20 en contra, Morena y sus aliados frenaron la propuesta, al considerar que es "carroñera" y no es un tema de "urgente y obvia resolución".

Previamente, los diputados y senadores del PAN, en conferencia de prensa, pidieron la renuncia de la directora del Metro, Florencia Serranía, ya que es inaceptable que se mantenga en el cargo durante las investigaciones sobre su desempeño.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería del Puerto, advirtió que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, debe separarse del cargo para no entorpecer las investigaciones, pues no puede ser juez y parte.