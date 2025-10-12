logo pulso
Nacional

Gerardo Fernández Noroña pospone develación de su retrato en el Senado por lluvias

Las intensas lluvias en varios estados de México obligan a Gerardo Fernández Noroña a posponer la presentación de su retrato en el Senado.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 08:40 p.m.
Gerardo Fernández Noroña pospone develación de su retrato en el Senado por lluvias

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña pospuso la ceremonia de develación de su pintura al óleo en la Galería de presidentes del Senado de la República, programada originalmente a las 12 del día de este 13 de octubre en la vieja Casona de Xicoténcatl, sede alterna de la Cámara Alta.

En redes sociales, el legislador de Morena anunció que también se aplaza para otro día la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por la invasión a su privacidad en su casa de Tepoztlán, Morelos, misma que estaba prevista para este lunes a las 10 de la mañana.

Fernández Noroña explicó que ambos eventos se posponen debido a la emergencia por las intensas lluvias que han azotado varios estados de la República.

"Debido a las graves afectaciones de las lluvias he decidido posponer la presentación de la Denuncia por invasión mi privacidad en la Fiscalía General de la República y también decidí que se pospusiera la develación de la pintura como presidente de la mesa directiva del Senado de la República", publico en redes sociales.

El Agrupamiento de Ingenieros 'Felipe Ángeles' proporciona material para apoyar esfuerzos en Querétaro e Hidalgo

La Coordinación Nacional de Protección Civil detalla las consecuencias de las lluvias en México: 47 fallecidos y 38 desaparecidos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México informa que los casos activos de gusano barrenador en el ganado han disminuido un 28 %.