Fernández Noroña critica posible presidencia de Sara Rocha en Congreso

Durante su visita a San Luis Potosí, el senador Gerardo Fernández Noroña criticó la posibilidad de que Sara Rocha Medina, del PRI, sea nombrada presidenta de la directiva del Congreso del Estado. El legislador calificó al partido como "sin representatividad".

Fernández Noroña aseguró que, en su opinión, el PRI carece de futuro político en México y advirtió que podría desaparecer en 2027. ""Yo al PRI no le daría ni agua, son culebras, la verdad, pero es decisión soberana de las y los diputados de San Luis Potosí al margen de que estén o no, apegadas al hampón de Alejandro Moreno Cárdenas, pandillero disfrazado de legislador", señaló.

En la legislatura local, el PRI no cuenta con bancada propia y su presencia se limita a dos diputadas plurinominales. Algunos legisladores de Morena han sostenido que la presidencia de la directiva debería ser ocupada por una integrante de su fracción, al ser la segunda fuerza política más votada en el estado.

Ante estas declaraciones, la diputada priista Frinné Azuara Yarzábal defendió la labor de su bancada y argumentó que, pese a las críticas, mantienen un comportamiento profesional y comprometido con la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La bancada priista nos comportamos a la altura de nuestra investidura como diputadas y mujeres potosinas. La educación se demuestra ante estos bravucones, nosotras somos mujeres haciendo política, mujeres legislando, ante la misoginia, somos mujeres a la altura de la confianza que la ciudadanía potosina ha depositado en nosotras, no les vamos a fallar", declaró Azuara Yarzábal.