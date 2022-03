Gertz Manero comparecerá en el Senado en "los próximos días": Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, comparecerá en los próximos días ante el Senado y aseguró que la mayoría de Morena está a favor.

El senador recordó que este martes se reúne con los coordinadores parlamentarios y más tarde con la bancada de Morena para analizar el tema. "Lo más probable es que se dé, no hay ninguna objeción. Se va a dar la comparecencia", dijo entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva.

Subrayó que una vez que se concrete el citatorio y la fecha para la comparecencia, es obligación del titular de la FGR acudir. "No es una situación de voluntarismo, es una exigencia, es una obligación constitucional".

El también coordinador de Morena confió en que Gertz acudiría a la comparecencia antes del próximo lunes, fecha de la audiencia constitucional, sin embargo, señaló que otro escenario que se analiza con algunos coordinadores es que sea martes, miércoles o jueves de la semana próxima.

"Para no intervenir y para no influir de ninguna manera en la decisión que los ministros de la Corte van a tomar sobre el caso o influya mediáticamente con discursos o posiciones políticas partidistas", apuntó.

"Por supuesto que se va a llamar, desde enero se planteó que iniciando el periodo de sesiones lo haríamos", insistió Monreal quien agregó que este martes se reúne con los coordinadores parlamentarios para analizar, "sin prejuzgar", sobre el contenido de los audios difundidos de una conversación de Gertz Manero donde se escucha hablar sobre supuestos pactos con ministros del Máximo Tribunal para mantener a la hija de su excuñada en la cárcel, por la muerte de su hermano Federico Gertz.

---Morena está a favor de a comparecencia de Gertz Manero

"Es seguro, te lo afirmo ahora. La mayoría legislativa de Morena está porque comparezca. Estamos de acuerdo en que comparezca el titular de la Fiscalía General de la República", aseguró Monreal a Ciro Gómez Leyva.

Detalló que algunos senadores de manera individual han expresado su resistencia, no obstante, el grupo ha dado el beneplácito para la comparecencia de Gertz Manero.

"Yo creo que la oposición en su conjunto estaría de acuerdo con la comparecencia, que además creo que es fundamental", agregó.

Insistió en que el Senado no será tapadera de nadie, "pero tampoco vamos actuar como Torquemada".

---Filtración de grabaciones de Gertz Manero preocupan, confiesa Monreal

Sobre las grabaciones que se difundieron la semana pasada, confesó, le preocupan, pues la FGR tienen que tener el aval ciudadano y el prestigio de la sociedad, porque su labor debe centrarse en el principio de legalidad de todos los actos y debe "estar sacudida de cualquier sospecha" y todo este tema tiene que aclararse.

Indicó que en momentos en los que el país vive casos como los de Querétaro, de Michoacán y este mismo del fiscal, se requiere una gran unidad y confianza institucional para poder enfrentar estos desafíos del Estado mexicano.

Sobre la posibilidad de una eventual destitución, Monreal explicó que es el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le corresponde la remoción para su separación.

Dijo que el Senado no tiene la atribución legal de destituirlo, ni de promover su remoción. "Sólo conoceremos, en caso de que el presidente solicite su remoción o él solicite la licencia, separación o renuncia, califica por mayoría simple, si hay lugar o no".

Monreal aclaró que la remoción sólo puede darse por causas graves, unas de ellas son que sea incapaz total o permanentemente, que cometa violaciones graves a la Constitución o que pierda la ciudadanía mexicana.