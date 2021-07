Gobernador de Jalisco va contra pensiones doradas

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó una iniciativa para tratar de terminar con las "pensiones doradas" de por lo menos 87 exfuncionarios que por concepto de jubilación reciben cantidades que van de los 106 mil pesos a los 207 mil pesos mensuales, lo que anualmente implica un impacto de más de 145.6 millones de pesos para las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado.

Además de buscar esta reducción, la iniciativa prohibirá que en el futuro se otorguen montos que superen los 106 mil pesos mensuales a los extrabajadores del estado, es decir, bajará el tope de las pensiones de 35 a 25 días de salarios mínimos diarios.

"La iniciativa tiene como propósito acabar con esta historia vergonzosa de las pensiones doradas, del pago desproporcionado de pensiones a funcionarios que se dio en el pasado, y que hoy representa una carga financiera insostenible en el tiempo", dijo.

"El estudio actuarial justo lo que busca es demostrar técnicamente por qué eso no es viable, por qué no se pueden mantener pensiones algunas de hasta 200 mil pesos al mes que se le está pagando a personas por hacer trabajo en la administración pública estatal, lo cual es un contrasentido", señaló el mandatario tras entregar la iniciativa y el estudio técnico con el que la sustenta.

La propuesta estipula eliminar un artículo transitorio de la ley para que la medida sea retroactiva y en lo subsecuente nadie reciba más de 106 mil pesos al mes: "es un asunto ético, no puede haber pensiones de ese tamaño en el servicio público", dijo Alfaro.

David Bernal, abogado del Despacho del Gobernador, explicó que la viabilidad para que, de aprobarse, la nueva ley sea retroactiva, tiene sustento jurídico en consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecieron que los ajustes se pueden dar con el objetivo de otorgar viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en el Estado.

"¿Cuál es la justificación para que sí podamos hacer estos ajustes de forma retroactiva? Tanto la Suprema Corte en 2014, como la Corte Interamericana en el famoso caso de cinco pensionistas contra Perú, estableció que esos ajustes se pueden dar la viabilidad financiera a los sistemas de pensiones en los Estados", indicó.

Los exfuncionarios que más dinero reciben al mes son: Eleuterio Valencia, exmagistrado, con 207 mil156 pesos; Alonso Godoy, exauditor, con 197 mil 239 y Gregorio Rodríguez, exmagistrado, con 189 mil 890 pesos.