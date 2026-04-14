Gobernador de Nayarit denuncia amenazas de muerte por recuperación de terrenos
La administración estatal continúa con procesos legales pese a presiones y riesgos personales.
TEPIC, Nay., abril 14 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, señaló que ha recibido amenazas de muerte a partir de tomar la decisión de recuperar terrenos y espacios públicos que en administraciones anteriores fueron cedidos o malbaratados para beneficiar intereses particulares.
Acciones de la autoridad
Indicó que, a pesar de las presiones y amenazas, su administración continuará promoviendo y dando seguimiento a los procesos legales para recuperar el patrimonio de los nayaritas.
"Cuatro años y siete meses no han sido fáciles, porque nos hemos enfrentado a todo; encontramos servicios de salud penetrados por intereses particulares, con equipo médico insuficiente y obsoleto, como un aparato de rayos X y un tomógrafo de tres cortes que constantemente fallaban, incluso, un terreno contiguo (al Hospital de la Mujer) había sido otorgado a un empresario médico de Guadalajara para construir una clínica privada", afirmó el mandatario.
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Detalles confirmados
Además, reconoció y agradeció el trabajo del asesor jurídico del gobierno estatal, Gabriel Camarena, quien ha encabezado los procesos legales para la recuperación de los bienes públicos.
"Gracias por llevar a cabo estos procesos jurídicos en los que hemos tenido y seguiremos teniendo amenazas de muerte; sin embargo, no podemos renunciar a rescatar lo que es de Nayarit. Hemos tocado intereses muy fuertes, incluso de otros estados, donde se había convertido a Nayarit en un espacio de propiedad privada, en perjuicio de su gente", afirmó.
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