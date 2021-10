Gobernador de Nuevo León buscará vacunas anticovid para menores de 18 años

MONTERREY, NL., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda comentó que buscará "por la buena" conseguir vacunas anti covid para los menores de 18 años, en lugar de basar su petición al gobierno federal en la resolución de un Juez de Distrito, de Naucalpan, Estado de México, que demandó al gobierno de la República inmunizar a todos los menores de 12 a 17 años, y no únicamente a los que tienen comorbilidades.

Por otro lado, mientras en su campaña por la gubernatura llegó a decir: "Hoy Nuevo León se quedó sin seguro popular, se quedó sin gasto federalizado estatal y se quedó sin Insabi", declaración que la plataforma Verificado exhibió como "falsa", este día admitió que el estado sí recibió los recursos federales y agregó hay que dar vuelta al tema.

Luego que como Senador promovió miles de amparos a fin de que los dueños de estancias infantiles recibieran los recursos económicos, acorde al número de niños atendidos en sus establecimientos, en lugar de que se entregaran directamente a los padres de los niños, como decidió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora al frente de la administración estatal, Samuel García, estimó que es mejor el diálogo con las autoridades federales.

Al comentar sobre una reunión que este miércoles sostendrá con el subsecretario de Salud Hugo López- Gatell, para hablar únicamente sobre el tema de la inmunización contra covid 19-, dijo el mandatario estatal, "queremos llevarle todo el registro de jóvenes que quieren la vacuna en Nuevo León".

Por eso, añadió, es muy importante pedirle a todos los menores de 18 años que se registren, pues entre más lo hagan, el gobierno federal dará más prioridad al estado, ya que es muy importante decirle al subsecretario "Nuevo León está deseoso de las vacunas".

Ante una pregunta específica, en su conferencia mañanera de este martes, dijo que sí leyó la noticia sobre la resolución del juez de distrito que ante el amparo solicitado para una niña, resolvió demandar al gobierno federal que modifique su Plan Nacional de Vacunación a fin de que se inmunice a todos los menores de 18 años y no sólo a los que presentan comorbilidades.

Al respecto, señaló "lo que les puedo externar por mi experiencia, es solo que tengamos cautela, porque esos juicios tienen revisión y mientras no sean cosa juzgada no puede el juez exigir el cumplirmiento, es decir el juez que resolvió ya hizo una declaración jurídica que es revisable a un colegiado, y mientras el colegiado no confirme, el juez no puede exigir el cumpimiento, no nos vayamos con la finta".

Agregó, "qué bueno que se ganó un amparo, pero eso no implica jurídicamente que mañana empiecen a ponerlas (vacunas), se los digo por experiencia, me pasó con estancias infantiles, amparamos más de dos mil estancias, ganamos los amparas, ganamos las suspensiones y Salud y Educación dijeron: mientras no sea juzgada yo no cumplo y hazle como quieras".

Por eso, puntualizó, "mañana el objetivo es ir por la buena" a la reunión con el subsecretario López-Gatell, para solicitar más dosis para el estado. Y además, admitió, "el presidente (Andrés Manuel López Obrador, ya lo dijo, que ya viene la vacunación para menores, y que lleguen sin necesidad de los medios de defensa las vacunas a Nuevo León".

Mientras tanto, expuso, para todos los que ocupen de urgencia una vacuna en un menor, pueden inscribirse para ser contemplados en el Programa de Vacunación Transfronterizo, que el lunes abrió la nueva ruta McAllen-Laredo, lo cual hizo saber a los diputados federales del estado, por si tienen casos de niños y adolescentes con alguna comorbilidad, que requieran la inmunización, ya que hay capacidad para vacunar hasta mil menores diarios mediante dicha opción.

Asimismo, ante el cuestionamiento de si firmará convenio de adhesión al Insabi o mantendrá sólo el estatus de coordinación con el organismo federal como decidió Jaime Rodríguez, el nuevo mandatario estatal comentó que posterior a este encuentro con López-Gatell, buscará al titular de Salud, Jorge Alcocer y al director del Insabi, Juan Ferrer, para tratar otros asuntos de este sector.

"Afortunadamente y esto se me hace que no es algo tan conocido o tan público; pero me comenta e el tesorero Carlos Garza Ibarra (a quien ratificó en el mismo cargo que ocupó en todo el sexenio de El Bronco), que el Insabi al final del día sí entregó los recursos con o sin convenio, es decir toda esa dinámica que si no te suscribías, no había lana, ya se le dio vuelta, y hoy estés o no adherido el recurso está llegando, y mucho tuvo que ver el covid, pues no íbamos a dejar estados sin salud por un convenio", expresó García Sepulveda.

"Entonces, pues o tengo ninguna prisa, el dinero está llegando, y vamos a checar a detalle si conviene o no (el convenio de adhesión)", dijo el gobernador y asentó: "Les recuerdo que yo soy federalista hasta el tuétano y no pienso ceder ninguna de las poquitas facultades que tenemos como estado entre estas las de Salud".

Ya como gobernador, Samuel García dejó atrás su postura de confrontar a la federación con el tema de las vacunas mediante amparos, o con sus críticas al señalar en campaña: "Hoy Nuevo León se quedó sin seguro popular, se quedó sin gasto federalizado estatal y se quedó sin Insabi", ya que su tesorero, le precisó que el estado sí recibió los recursos para el tema de salud, contrario a lo que afirmaba reiteradamente el ex mandatario Jaime Rodríguez.