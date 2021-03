Gobernador de Veracruz asegura que crimen financia campañas

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, alertó que el crimen organizado financia campañas de candidatos de alcaldes.

El mandatario estatal dijo que las bandas delictivas apoyan y a cambio imponen a titulares de la Dirección de la Policía municipal, la Dirección de Obras y hasta la Tesorería.

"Las bandas delictivas que se tratan de insertar en las estructuras municipales generalmente financian campañas, ofrecen financiar a un candidato, la campaña, a cambio de que les dé al director de la Policía, a la Dirección de Obras y cuando van muy encarrerados y comprometieron al candidato demasiado, la Tesorería y si son muy descarados postulan al candidato", manifestó.

Tras el crimen de un precandidato del PRI, el morenista dejó entrever que el crimen organizado estaría relacionado con dos bandas delincuenciales.

"Es lamentable que suceda esto, pero tiene que ver con esto, públicamente se estuvo enviando una nota, una cartulina que salió en muchos medios; el tema está en manos de la Fiscalía General del estado, cuando mataron al hijo de la víctima de ayer hubo una amenaza en su contra, pero nos llama la atención de cómo se manejaba la víctima, ahí alguien habla de que lo apoyó y no le cumplió; lo apoyó, entendemos no económicamente".

Incluso, leyó una de las cartulinas que habrían sido encontradas cerca del cadáver en la que dicen "Te quitamos a tu contrincante y no cumpliste".

García Jiménez indicó que aún no tienen conformado el Plan de seguridad durante campañas y comicios denominado "Plan Seg 2021".

"No está acabado porque es la aportación estatal pero falta que la Federación detalle y hagamos uno solo; se hará un diagnóstico y captura de información de riesgos, un estudio de bandas delictivas y cómo operan así como sus cómplices".