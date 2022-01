Gobernadora de Tlaxcala da positivo a Covid

Con un resultado positivo a Covid-19, inició el año 2022 la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, quien tras informar que contrajo el virus que provoca la enfermedad pandémica inició un periodo de ausencia en el Gobierno local, para su recuperación.

A través de sus redes sociales confirmó que se sometió a la prueba clínica para la detección de la Covid-19, la cual arrojó un resultado positivo con un diagnóstico estable para ella. Durante su ausencia en el Gobierno local, por razones de salud, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández habrá de representarla en las actividades gubernamentales.

"Quiero informarles que he dado positivo a la prueba de #COVID19. Mi estado de #Salud es estable y me encuentro con deseos de pronto estar recuperada para seguir trabajando por esta nueva historia para #Tlaxcala.

Durante mi ausencia, el secretario de Gobierno Sergio González me representará en mis funciones gubernamentales. Me mantendré en todo momento al pendiente de los asuntos del gobierno", posteó Cuéllar Cisneros.

El anuncio de la mandataria emanada de Morena ocurre a unas horas de que el área de Comunicación Social del Gobierno local emitiera un comunicado de prensa en el que informó que la Secretaría de Salud federal (Ssa) hizo oficial una cuarta ola de la pandemia de Covid-19, "derivado del incremento constante, en los últimos días, de enfermos con manifestaciones clínicas y ambulatorias en el territorio nacional".

"México vive la cuarta ola de la pandemia por Covid-19, por lo que solicitó a cada uno de los estados implementar acciones preventivas para evitar casos de Ómicron", cita el comunicado.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local (SESA), al corte del dos de enero, Tlaxcala registra 27 mil 058 casos positivos acumulados de Covid-19. La cifra corresponde a todo el período que ha transcurrido desde la declaración en México de la emergencia sanitaria por la pandemia, debido a que la dependencia estatal ya no informa las estadísticas de los casos positivos activos.

En medio de este escenario, la Ssa recomendó a cada uno de los estados, incluido Tlaxcala, reforzar la atención en las áreas de triage para el correcto diagnóstico y canalización de los pacientes porque "se espera un gran número de solicitudes de licencias médicas derivadas del contagio masivo, por lo que se deberá reforzar el procedimiento de correcto otorgamiento de estas, para evitar emisión de las mismas de manera innecesaria".

Asimismo, recomendó a cada una de las secretarías de Salud del país preparar sus unidades médicas para una posible conversión e incremento en el número de camas disponibles para atención de estos pacientes conforme avance la cuarta ola en las entidades federativas.

Debido a que si bien la variante ómicron genera casos graves en menor número que la Delta, en México circulan ambas cepas, por lo tanto, esperan incremento en hospitalizaciones.

En caso de que, por la demanda de servicios en las unidades médicas requieran de personal médico, enfermería y paramédico adicional a sus plantillas, se deberá justificar y gestionar la necesidad real para contar con el recurso humano.