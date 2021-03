Gobierno afina estrategia para apertura de escuelas: Alcocer

A un año de que se estableció la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos, a fin de mitigar la pandemia por Covid-19, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela anunció que el gobierno de México, el Grupo Asesor Científico y la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya afinan la estrategia de apertura de las escuelas.

"El 14 de marzo el consejo de la SEP y con el de la secretaría de Salud votó para iniciar la suspensión de clases presenciales, la apertura a un año traerá beneficios educativos para los niños y volverán a convivir con amigos y maestros, es un paso vital e importante para México, pero con ciertos riesgos para salir del confinamiento. Se debe garantizar que las escuelas sean seguras, para ello, el gobierno de México afina una estrategia de apertura de escuelas teniendo decisiones como reducir número de clases, o si deben usar cubrebocas y como alcanzar ventilación adecuada. Volver a una nueva normalidad es lo que todos queremos, recuperarse de la pandemia es tan desafiante como la misma pandemia".

El titular de la Ssa indicó que a pesar de que en todo el mundo se vive un descenso tanto en número de contagios como de muertes por coronavirus, la sociedad mexicana no se debe confiar y la llamó a mantener las medidas de higiene y sana distancia para evitar un repunte de casos que deriven en un tercer pico epidémico.

"Están bajando los contagios y las defunciones, no solo en México, sino en el mundo, pero el llamado es a mantener las medidas de prevención y evitar en la medida de lo posible una tercera ola de contagios. Llevamos 11 semanas desde que inició la campaña de vacunación, hemos avanzado en dos grupos prioritarios; personal médico en primera línea y adultos mayores, no hay que confiarnos porque pasamos una primera ola y pensamos que estaba todo bajo control y se vino otra ola mundial".

A su vez, en su regreso al Pulso de la Salud luego de recuperarse de Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell recordó que hace un año se decidió cerrar las escuelas para facilitar el control de la epidemia en México, y ahora, se trabaja en una reactivación educativa.

"Estamos con miras a reactivar la educación, pero de una manera bien planeada y fundamentada desde el punto de vista del manejo epidémico, no queremos desorden y estrategias espontaneas que no cuiden la protección de las personas, empezando por los educandos que son una parte fundamental de esta sociedad, lo haremos de manera cuidadosa y usaremos vacunas en otras entidades federativas que ya están en verde, como Sonora y Chiapas, el viernes estaremos en reunión con la secretaria de Educación, Delfina Gómez para ir avanzando en el proceso de calendarización de la apertura".