Gobierno de EU está financiando organizaciones contra el Tren Maya: AMLO

Al calificarlos de "seudoambientalistas vividores", el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que organizaciones ambientalistas que están en contra de la construcción del Tren Maya están siendo financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que cuando su gobierno comenzó a cuestionar a una empresa estadounidense que tiene una concesión para la extracción de materiales en esa zona, estas organizaciones no están contra esta empresa.

"Lamentablemente desde hace muchos años y nunca los ambientalistas habían protestado, porque así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables hay seudoambientalistas, más que nada vividores, que están al servicio de grupo de intereses creados, incluso hay organizaciones ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

"Y es casualidad, pero resulta que comenzamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una empresa constructora muy famosa, yo creo que es la empresa más fuerte en Estados Unidos que tenía un banco, tiene nada que ya no se le permite extraer material, pues les dieron permiso para eso y están causando un gran daño y es contra el Tren Maya, no contra la empresa y así muchos casos", señaló.