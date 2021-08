Gobierno de la CDMX no ordenó agresión a alcaldes de oposición: Batres

El Gobierno de la Ciudad de México se deslindó de la agresión de esta mañana contra alcaldes electos de oposición en las inmediaciones del Congreso local, así lo manifestó el secretario de Gobierno, Martí Batres.

En entrevista con Aristegui Noticias, deslindó a la administración de Claudia Sheinbaum de haber ordenado la agresión.

"No somos los que hemos buscado la confrontación con los alcaldes electos y menos aún, una confrontación pública, no fuimos de nosotros, no fue de nuestra parte".

Mencionó que los alcaldes electos están citados para reunirse, uno por uno, con la jefa de Gobierno a partir del 2 de septiembre "para platicar de los temas que cada uno quiera plantear".

También dijo que sostuvo una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD del Congreso local para construir consensos.

Destacó que el periodo extraordinario y los temas a discutirse fueron resultado del consenso y que no fue una convocatoria unilateral.

"Reitero, de nuestra parte no hay interés de confrontación", recalcó.

Nos dieron con todo: Lía Limón

En el mismo espacio informativo, Lía Limón señaló que fue golpeada en la nariz con uno de los escudos de los policías que resguardaban el Congreso CDMX.

Mencionó que terminando la conferencia, intentaron entrar a Donceles para dialogar con los diputados y que llegaron de manera pacífica, pero que fueron agredidos.

"Se supone que en la ciudad ya no había granaderos... A quien afectan es a los ciudadanos, esto que sucedió hoy es inadmisible, daña la vida democrática".

"Nos dieron duro a todos, esto no nos va a detener, nosotros vamos a gobernar para hacer nuestro trabajo".

Ocho alcaldes de oposición –salvo Margarita Saldaña Hernández de Azcapotzalco--, quienes conforman la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNE-CDMX), fueron golpeados y agredidos por policías, quienes les impidieron llegar al Congreso local, donde a las 10:00 horas se realizaría la sesión extraordinaria.

Los hechos iniciaron alrededor de las 9:00 horas, luego que concluyeron una conferencia de prensa los nueve alcaldes electos, donde aseguraron que no intentarían llegar al Congreso local, "porque la jefa de Gobierno sitió el recinto para impedirnos llegar", acusaron.