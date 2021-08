Gobierno de México continuará apoyando a EU en política migratoria

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno continuará apoyando a Estados Unidos en su política migratoria e insistió en que es necesario atender de fondo las causas que originan la salida de las personas de sus países de origen.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo se le cuestionó sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que reactivó el plan "Quédate en México" con el cual los solicitantes de asilo a ese país deben esperar en México su cita para hablar con un juez.

"Te respondo con lo que informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores, suscribo lo mismo, esa es mi opinión".

La Cancillería señaló que la decisión de la Corte Suprema no afecta directamente la política migratoria mexicana.

"Nosotros nos hemos propuesto ayudar al gobierno de Estados Unidos y lo vamos a seguir haciendo. Afortunadamente es buena la relación y hay oportunidad de seguir avanzando", señaló el Mandatario.

El presidente López Obrador dijo que éste no solo es un asunto jurídico o legal, sino un asunto social, humano y moral.

Por ello insistió en que el planteamiento de fondo es producir más en América del Norte, pero para ello se necesita la fuerza laboral de México y Centroamérica, porque no se puede rechazar a los migrantes a diestra y siniestra, es mejor ordenar el flujo migratorio.

"Entonces, no se puede resolver solo con medidas coercitivas. Se está buscando convencer a Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo de Centroamérica y de esta manera la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació y también estamos proponiendo que Estados Unidos eche a andar programa temporal de visas de trabajo porque se necesita la mano de obra, la fuerza de trabajo de mexicanos y centroamericanos".