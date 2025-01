Alerta de Seguridad por Materiales Explosivos en Reynosa

REYNOSA, Tamps.- El gobierno de Tamaulipas emitió un aviso, a través de sus páginas oficiales, en el cual alerta a la población con recomendaciones en caso de detectar materiales o sustancias en los caminos, brechas y campos agrícolas de cuatro municipios.

"Aviso importante, enfrentamientos armados entre grupos de la delincuencia organizada, han dejado materiales y sustancias explosivas en los caminos, brechas y campos agrícolas que representan un riesgo latente para la ciudadanía", indica la información.

Los municipios a los cuales se dirige principalmente la advertencia gubernamental son Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, que incluirían a los siguientes ejidos: El Rincón, Parque Eólico El Cortijo, El Porvenir, Los Alacranes, Los Caracoles, Manuel Parreño, El Cedro, El Palmito y Santa Apolonia.

El texto recomienda lo siguiente: "¡Precaución! Si detectas algún objeto sospechoso aléjate de inmediato, reporta llamando al 911 o 089 y sigue el protocolo de seguridad.

Y dentro del protocolo de seguridad destaca tres puntos: No mover, no tocar y no manipular.

Además de la difusión de esta advertencia en la página oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas también fue replicada en todas las páginas oficiales de las diferentes secretarías estatales como, la Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Administración, Secretaría de Salud, entre otras.