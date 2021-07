Gobierno debe demostrar que ya no se espía a críticos: ONGs

El presidente Andrés Manuel López Obrador debe dar garantías de que hay un control de las labores de inteligencia y que su gobierno no "espía" para acorralar a los críticos a su régimen, coincidieron periodistas y representantes de organizaciones dedicadas a la libertad de expresión como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19.

Además, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero, avanzar en la investigación abierta desde 2017 por espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas por medio de un malware que infectaba los teléfonos, pues hasta la fecha no ha habido resultados.

El periodista Roberto Rock Lechón, vicepresidente de las comisiones de Impunidad y de la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), aseguró que la investigación de medios internacionales sobre Pegasus revela que los países donde más se utilizó ese spyware son aquellas donde los contrapesos institucionales —gobierno o Congreso— son más débiles.

"México, por lo menos en esta selección inicial de teléfonos intervenidos, ocupa uno de los sitios más altos, lo cual es un llamado de preocupación. En el balance general habla del espionaje sobre jefes de Estado en funciones, sobre políticos de oposición, en este caso López Obrador, y sus entornos completos", dijo.

Advirtió que "no hay nada que nos permita suponer que este espionaje no sigue presentándose en el gobierno de López Obrador. Los gobiernos deben demostrarnos que existen controles legales y contrapesos institucionales para garantizar que la facultad legítima del Estado de ejercer labores de inteligencia sobre particulares se desarrolla en aras de gobernabilidad y razones de Estado, y no para perseguir o acorralar a críticos del régimen".

Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, coincidió en que es alarmante que México sea uno de los países donde más se ha usado Pegasus enfocado a ciertas personas para espiarlas, acosarlas y censurarlas, entre ellas defensores de derechos humanos, líderes políticos y periodistas. "Terriblemente nadie escapa a esa mirada y a ese oído".

Además del periodista Cecilio Pineda, asesinado en 2017 y cuyo número de teléfono apareció en la lista de personas "de interés" de los clientes de NSO, Flores señaló que el programa también se ha usado "para espiar a familiares de periodistas como Javier Valdez, su familia y colegas de Ríodoce".

Recordó que en 2019, el presidente López Obrador dijo que se iban a investigar todos los casos de espionaje que se descubrieron en 2017 con Pegasus. "Ahora con esta forma de espiar por medio de Pegasus, lo que se tiene que hacer es investigar, porque no ha pasado gran cosa".

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional para México y Centroamérica de Artículo 19, dijo que "lo peor que puede pasar es que [el caso] se convierta en algo anecdótico, que lo normalicemos y se piense que esto siempre ha pasado en México... las democracias no espían, hacen inteligencia con controles legislativos rigurosos".