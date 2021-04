Gobierno federal no ha asesorado a Mario Delgado, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no ha intervenido ni ha asesorado al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló los registros como candidatos a gobernador de Félix Salgado y Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Ayer miércoles el Consejero Jurídico de presidencia Julio Scherer Ibarra se reunió en Palacio Nacional con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, previo a que diera a conocer a los candidatos sustitutos de Salgado y de Morón.

"No sé, pero son cosas que atienden los partidos, nosotros no intervenimos, ya fijé mi postura ayer con toda claridad y no quiero repetirlo", dijo.

Mario Delgado dijo que visitó a Scherer con quien habló "de muchas cosas" y rechazó que haya abordado el tema del Tribunal Electoral.