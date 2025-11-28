logo pulso
Gobierno, "fortalecido" y respaldado ante la ultraderecha: Sheinbaum

La presidenta acusa a grupos ultraderecha de intentar frenar su proyecto.

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 10:53 a.m.
A
Gobierno, fortalecido y respaldado ante la ultraderecha: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existen grupos extranjeros, particularmente de "ultraderecha", que buscan frenar la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Aunque reconoció que ha sido objeto de una intensa campaña de ataques durante el último mes, aseguró que su gobierno se encuentra "fortalecido" y respaldado por la ciudadanía.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre si en el acto del próximo 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde se celebrarán siete años del inicio de la transformación, hará un llamado a la unidad nacional ante presuntos intentos de injerencia extranjera y "traiciones internas".

En ese sentido, la presidenta sostuvo que desde el exterior existen intereses que buscan frenar el avance de su proyecto de gobierno:

"Si hay desde fuera quienes no les gusta la transformación de México, quienes no les gustan los gobiernos del pueblo, prefieren gobiernos de las élites que actúen contra el pueblo... hay mucho interés en que no siga la transformación, de grupos de ultraderecha, ni siquiera son los gobiernos, son grupos muy, muy conservadores."

Agregó que estos grupos emplean redes sociales para descalificar a su administración y, en algunos casos, son alentados desde el interior del país.

"El problema es que luego hay algunos aquí que son los que los están llamando y que además van a Estados Unidos a pedir intervención."

Frente a ello, Sheinbaum insistió en que el país vive un momento de definiciones:

"Cada quien debe tomar su posición. Pueden no pensar como nosotros, pero es muy distinto eso a estar llamando a la intervención extranjera. Entonces, quién está por la intervención y quién no. Quién está con los gobiernos del pueblo y quién no. Eso no es polarizar; es sencillamente tomar una posición."

La mandataria también hizo referencia a las campañas negativas que, asegura, ha enfrentado recientemente.

"Hemos recibido —decía el presidente López Obrador— que nunca había habido un presidente que lo hubieran atacado tanto. No, pues yo creo que ya le gané, porque en este mes... muchos troles, bots, todo comprado con mucho dinero."

No obstante, afirmó que el respaldo popular no se ha debilitado, y relató que tras un evento reciente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue alentada por ciudadanos que la animaban a continuar.

"La gente está con nosotros, porque no las vamos a traicionar."

Gobierno, "fortalecido" y respaldado ante la ultraderecha: Sheinbaum

Ernestina Godoy encabezará la FGR de forma provisional

