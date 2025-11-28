Apuestan por la reivindicación de La Malinche

Al expresar que "nosotros estamos en contra de cualquier forma de discriminación", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apostó por la reivindicación de figuras como "La Malinche", hija de Moctezuma, y las mujeres indígenas.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "las mujeres indígenas son la raíz de México".

"Una forma de discriminación es el machismo. Las mujeres indígenas son quizá las más discriminadas (...). México no sería lo que es si no fuera por los pueblos originarios, pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios que han construido lo que llamamos México hay muchas mujeres indígenas que hay que reivindicar de las civilizaciones de antes y de ahora", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Acusó que la discriminación viene desde la Colonia y que hay sectores de la población de México que siguen con esta forma contra las mujeres indígenas.

Reiteró que "La Malinche" ha sido vista históricamente como "la traidora".