logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Fotogalería

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Apuestan por la reivindicación de La Malinche

El legado de La Malinche en su conferencia en Palacio Nacional

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 10:51 a.m.
A
Apuestan por la reivindicación de La Malinche

Al expresar que "nosotros estamos en contra de cualquier forma de discriminación", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apostó por la reivindicación de figuras como "La Malinche", hija de Moctezuma, y las mujeres indígenas.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que "las mujeres indígenas son la raíz de México".

"Una forma de discriminación es el machismo. Las mujeres indígenas son quizá las más discriminadas (...). México no sería lo que es si no fuera por los pueblos originarios, pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios que han construido lo que llamamos México hay muchas mujeres indígenas que hay que reivindicar de las civilizaciones de antes y de ahora", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Acusó que la discriminación viene desde la Colonia y que hay sectores de la población de México que siguen con esta forma contra las mujeres indígenas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reiteró que "La Malinche" ha sido vista históricamente como "la traidora".

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apuestan por la reivindicación de La Malinche
Apuestan por la reivindicación de La Malinche

Apuestan por la reivindicación de La Malinche

SLP

El Universal

El legado de La Malinche en su conferencia en Palacio Nacional

Alejandro Jodorowsky RECIBE MEDALLA BELLAS ARTES
Alejandro Jodorowsky RECIBE MEDALLA BELLAS ARTES

Alejandro Jodorowsky RECIBE MEDALLA BELLAS ARTES

SLP

EFE

El creador escénico recibió el premio por la profunda huella que ha dejado en el arte de México, en la disciplina de teatro

Concierto de la Orquesta Sinfónica de SLP
Concierto de la Orquesta Sinfónica de SLP

Concierto de la Orquesta Sinfónica de SLP

SLP

Estrella Govea

Finaliza el Festival Letras en San Luis
Finaliza el Festival Letras en San Luis

Finaliza el Festival Letras en San Luis

SLP

Estrella Govea