Gobierno para todos, pero primero son los pobres: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que gobierna para todos, pero primero los pobres, tal como lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Aquí gobernamos para todos, para los ricos, para las clases medias, pero como dice el licenciado López Obrador: 'Por el bien de todos, primero los pobres'; así que esa es la esencia de nuestro gobierno, así vamos a seguir", declaró.

Durante la inauguración del Pilares La Conchita, ubicado en la alcaldía de Álvaro Obregón, la mandataria capitalina recordó los resultados de la pasada elección del 6 de junio, en los que no salió favorecido el partido Morena. Sin embargo, aseguró que no permitirá que la corrupción se apodere de nuevo de la alcaldía.

"En Álvaro Obregón vamos a seguir haciendo inversiones, ahora hubo un resultado en la elección y vamos a ser institucionales, porque nos toca, pero no vamos por ningún motivo abandonar en lo que creemos y eso es lo que le pido a ustedes, la Cuarta Transformación de la vida pública de México no puede ir para atrás, no podemos abandonar el que los recursos se dirijan a la gente, el que ahora la corrupción se apodere de nuevo, el que ahora se convierta todo en privilegios en vez de derechos", dijo.

Cabe recordar que Morena perdió la alcaldía de Álvaro Obregón, cuyo candidato era Eduardo Santillán, frente a la abanderada del bloque opositor del PAN, PRD y PRI, y hoy alcaldesa electa Lía Limón.

En ese sentido, la jefa de Gobierno resaltó que la administración capitalina y el gobierno de México conciben a la salud como un derecho, por ello, en el combate a la pandemia de Covid-19 se vacuna a todas y todos los ciudadanos y existe una coordinación entre las instituciones de salud para brindar atención hospitalaria al ciudadano que lo requiera.

"Esa es la visión que nosotros defendemos con lo que llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México; durante muchos años se dejó de financiar al Seguro Social, al ISSSTE, a los servicios de salud; imagínense si hubiera habido otro gobierno en el que se hubiera cobrado por los servicios de salud para atender el Covid, ¿en qué situación hubiéramos estado?", aseveró.

Sheinbaum Pardo inauguró el Pilares "La Conchita", con el objetivo de acercar el derecho a la educación, a la cultura y al deporte a los habitantes de dicha demarcación, y como parte de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual dijo, no puede retroceder.

El Pilares "La Conchita" está ubicado en la colonia del mismo nombre, y cuenta con una población total de 2 mil 952 personas, de las cuales 768 son jóvenes de entre 15 y 29 años, y el grado promedio de escolaridad es de 8.6 años cursados, lo que refleja la importancia de un espacio para que las personas que así lo deseen inicien, retomen o concluyan sus estudios de primaria, secundaria, bachillerato o licenciatura.

El área de influencia abarca las colonias El Paraíso, Molino de Santo Domingo, Pólvora y Unidad Habitacional Santa Fe.