Grupo TUM se deslinda de la detención de Mauricio Quintanilla

La empresa expresa su postura ante la detención de su accionista en EE. UU.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 01:17 p.m.
Grupo TUM se deslinda de la detención de Mauricio Quintanilla

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Tras conocerse que Manfred Mauricio Quintanilla, accionista de Grupo TUM (Transportistas Unidos Mexicanos) presuntamente fue detenido en Estados Unidos, la empresa se deslindó del empresario y destacó que solamente es accionista, pero no tiene funciones administrativas o directivas.

En un comunicado, que se difundió en redes sociales, la transportista informó que "el vínculo que guarda con Grupo TUM es estrictamente societario y patrimonial -el cual no representa una mayoría accionaria del grupo- sin funciones directivas, administrativas u operativas..."

La empresa señaló que "se desconocen los detalles de la situación legal que se atribuye y confiamos en que pueda resolverse conforme a derecho y en estricto apego al debido proceso".

Tras aseverar que hay un principio de presunción de inocencia para todas las personas y de asegurar que Mauricio Quintanilla vive en el extranjero desde hace siete años, detalló que se abstendrá de comentar especulaciones o versiones no confirmadas.

Añadió que, respetan el momento personal que atraviesa Mauricio Quintanilla y su familia, por lo que añadió que "en congruencia con ello y, debido a que Grupo TUM no tiene ningún nivel de involucramiento con las circunstancias mencionadas, se deslinda de cualquier responsabilidad relacionada con el caso".

Aclaró que las operaciones, actividades, contratos, clientes, proveedores y el personal de Grupo TUM se manejan por separado de "cualquier proceso jurídico o situación legal", de uno de los herederos del fundador de Grupo TUM, Miguel Quintanilla Rebolar.

Detalló que: Grupo TUM mantiene todas sus operaciones de transporte y logística funcionando con normalidad. "Nuestros equipos directivos y operativos continúan al frente de la administración del negocio, garantizando el cumplimiento puntual de nuestros compromisos comerciales, laborales y regulatorios".

Explicó que hay total respeto a las leyes y a las instituciones de México y de cualquier país en el que residan o participen sus colaboradores, socios o accionistas.

