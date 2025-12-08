Salesiano Carlos Gómez realiza celebraciones navideñas

El pasado 6 de diciembre, el Salesiano Carlos Gómez llevó a cabo dos eventos significativos en el marco de sus preparativos navideños: una peregrinación al Santuario de la Virgen de Guadalupe y la tradicional Posada de Padres de Familia. Ambas actividades reunieron a distintos sectores de la comunidad educativa y tuvieron como propósito fortalecer los valores institucionales de fe, esperanza, alegría y espíritu de compartir.

Durante la mañana, padres de familia, alumnos, docentes y oratorianos del Refugio y el Terrenito participaron en una peregrinación hacia el Santuario de la Virgen de Guadalupe. A lo largo del trayecto, los jóvenes rezaron el rosario acompañados de cantos, creando un ambiente de reflexión y oración comunitaria.

La Eucaristía fue presidida por el P. Francisco González Roque, director del colegio, y concelebrada por el P. Martín, encargado de Pastoral. Ambos destacaron la importancia de vivir este tiempo litúrgico con espíritu de preparación para la Navidad.

Por la noche, el Salesiano Carlos Gómez reunió a 1,750 padres de familia en su posada anual, realizada en el patio principal de la institución. Los asistentes compartieron una cena de tres tiempos y disfrutaron de la presentación del grupo musical “Piña Colada”. El evento incluyó rifas y la entrega de diversos premios, promoviendo la convivencia y el sentido de comunidad.

La posada tuvo como objetivo celebrar próximamente el nacimiento de Jesucristo y fortalecer la unidad entre las familias, reafirmando los valores que caracterizan al colegio.

Ambas actividades marcaron el inicio de las celebraciones navideñas en la institución, reiterando su compromiso con la formación integral y el acompañamiento cercano a las familias que forman parte de la comunidad salesiana.