Guadalupe Chavira se destapa para presidir el Senado

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Al afirmar que tiene la capacidad y el temple para presidir la Mesa Directiva del Senado, la morenista Guadalupe Chavira de la Rosa anunció su decisión de construir una candidatura de unidad para relevar en el cargo a Gerardo Fernández Noroña a partir del próximo 1 de septiembre.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora reveló que varios de sus compañeros de bancada le han expresado su respaldo para asumir esa responsabilidad.

Dijo que busca ser apoyada por todas y todos los integrantes de su grupo parlamentario, pero en caso de que no se alcancen los acuerdos necesarios, está dispuesta a competir por el cargo en una elección interna con las senadoras Laura Itzel Castillo y Verónica Camino, quienes también han expresado su intención de encabezar los trabajos de la Mesa Directiva.

"Yo he platicado con Laura, la conozco desde hace casi 30 años, sabe de mi historia, yo sé de su historia, nos conocemos muy bien, es una compañera a la cual yo respeto y admiro y la reconozco. Si el grupo parlamentario determina que hay mejores condiciones para ella, para Vero o para mí, pues ya será un ejercicio que me parece, sobre todo en el interés de que no lastimemos a nadie, nadie se sienta más, nadie se sienta menos, simplemente son las coyunturas.

"Quien tenga mejores condiciones, pues es la que va a representar el Senado en estos tiempos. Si hubiese que tenerse que definir por un ejercicio democrático y de votación, pues bueno, yo creo que también es válido, cualquiera de los dos métodos", puntualizó.

Guadalupe Chavira destacó que de lograr la Presidencia del Senado, será conciliadora y promoverá la pluralidad con todas las fuerzas políticas representadas en esa Cámara. "Tengo la experiencia y, por supuesto, el temple y el carácter de ser una mujer determinante, pero también ser una mujer conciliadora", subrayó.

"Es hora de sumar, porque tenemos todavía por delante muchas iniciativas pendientes con reformas que el país necesita y el Senado es la cámara donde se debe privilegiar el diálogo, el respeto y los acuerdos por el bien de México. Lo sé porque ya me tocó presidir una Mesa Directiva, construyendo con firmeza y apego al reglamento, pero también con respeto a quienes representan la pluralidad del país", apuntó.

Expuso que va a ser muy importante que se conozca el Senado más por sus resultados que por sus conflictos internos, porque eso es parte del pasado.

Además, reconoció que es fundamental impulsar la unidad dentro de la bancada de Morena, dejar atrás la confrontación y privilegiar los consensos, para "como grupo parlamentario, lograr un gran fortalecimiento y trazar una ruta que coloque al Senado de la República como uno de los garantes para lograr que la República Mexicana se transforme democráticamente".

¿Quién es Guadalupe Chavira? Fundadora de Morena y cercana en la campaña presidencial de Sheinbaum

La senadora Chavira de la Rosa es licenciada en Ciencias Políticas por la UNAM, fundadora de Morena, legisladora en cinco ocasiones, cuatro de ellas por elección directa y hoy senadora por la vía plurinominal.

Fue diputada federal en la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados en el periodo de 1994 a 1997 y en la LXV Legislatura de 2021 a 2024.

Se desempeñó como diputada local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fue electa como coordinadora del grupo parlamentario del PRD y presidió la Mesa Directiva; así como diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Gobernó Milpa Alta del 2000 al 2003 y ha sido asesora en la Cámara de Diputados, la delegación Tláhuac y la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, entre otros cargos.

Recientemente se desempeñó como coordinadora Nacional de Mujeres en apoyo a la candidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum.