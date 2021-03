Guanajuato rechaza que vacuna Sinovac se haya echado a perder

Las vacunas contra el Covid-19 del laboratorio Sinovac asignadas a nueve entidades, entre ellas Nuevo León, Jalisco, Campeche, Michoacán y Guanajuato, llegaron con una temperatura superior a la establecida en la red de frío, pero fueron certificadas por la federación como seguras para su aplicación.

El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, aseguró que las vacunas no se echaron a perder, lo que es muy importante dar a conocer para que no se vaya a generar desconfianza en las personas.

"El protocolo dice que la vacuna se debe de recibir entre 2 y 8 grados centígrados, sin embargo al recibir la vacuna por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Transparencia, la Dirección General de Servicios de Salud, se identifica que la vacuna está a once grados centígrados", explicó.

El fin de semana el Gobierno Federal envió 37 mil 600 dosis de la vacuna Sinovac y 39 mil dosis de la vacuna Pfizer a Guanajuato, que se destinaron a la inmunización de personas de 60 años y más que comenzaron a ser inoculadas este martes en Celaya, Silao, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Cuerámaro, Ocampo y San Diego de la Unión.

Subrayó que al detectar que la vacuna Sinovac tenía una temperatura por arriba de lo establecido, la Secretaría de Salud de Guanajuato promovió un incidente y hasta que se recibió el dictamen por parte de la federación es que nosotros pudimos salir a vacunar.

Dijo que ya muy noche llegó el dictamen del monitoreo que se hizo de la temperatura en todo el traslado de la vacuna, y fueron sólo algunos minutos los que hicieron que se elevara, pero la vacuna es segura.

Explicó que la vacuna se tiene que asegurar mientras se certifica que es segura, que tiene la potencia y que cumple con el propósito de proteger a la población, y para eso se tiene que dictaminar.

Agregó que se dictamina desde el origen, desde donde mandan la vacuna. "Censia, Cofepris, la Secretaría de Salud federal hicieron un análisis de monitoreo de la temperatura desde que sale hasta que la llevan a las diferentes entidades federativas".

El doctor Díaz aseguró que en Guanajuato no se va a aplicar ninguna vacuna que no esté en condiciones para la sociedad guanajuatense.

Por el incidente de la red de frío, es que hasta las 10 de la noche de ayer no habían confirmado los puntos de vacunación ni la cantidad de dosis, porque se debe actuar con toda responsabilidad.

El titular de Salud planteó el uso de un código QR para realizar la vacunación anti-Covid, como el que se utiliza para la identificación de las placas de los vehículos, con un equipo que ya se tiene en Guanajuato, lo que agilizaría la vacunación, pues se llevarían tres minutos.

Comentó que con el sistema electrónico una persona se registra con cualquier documento que tenga sus datos y su residencia, puede llegar con su cita a vacunar y se tardarían 3 minutos o menor en aplicar la vacuna. No hay necesidad de pedir la credencial de elector, acotó.

Ante las largas filas que de nueva cuenta predominaron en los centros de vacunación, destacó que el "atorón" está en el levantamiento de los datos que realiza el personal de la Secretaría del Bienestar. "Cuando vacunamos a menores de edad, ¿cuándo han visto que a un recién nacido se le pida la credencial de elector?".

Dijo que se ha generado mucha confusión por el tema de levantar los datos a las personas, lo que realmente retrasa muchísimo.

"Tanto hemos cuidado a nuestros adultos mayores para que por un tema de levantar datos se haga este tipo de filas", lamentó.