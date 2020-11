Guardia Nacional, con cinco quejas en SLP por violar Derechos Humanos

Luego de 16 meses de su nacimiento, la Guardia Nacional (GN), cuerpo de seguridad creado en el actual sexenio para enfrentar a la delincuencia, tiene en su contra 209 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de enero a septiembre de 2020.

Este año la GN se convirtió en la novena dependencia federal con más señalamientos de este tipo, superando a la Fiscalía General de la República (FGR), que registra 203 quejas, y detrás de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tiene 237 acusaciones.

Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la GN ha sido acusada por cometer detenciones arbitrarias, intimidaciones, tratos crueles e inhumanos, agresiones contra mujeres, usar arbitrariamente la fuerza, imputar hechos de manera indebida, utilizar la violencia de forma desproporcionada, incurrir en actos de tortura y retenciones ilegales.

También se le responsabiliza por actos de desaparición forzada, incomunicar personas, irregularidades en órdenes de cateo, transgredir los derechos de migrantes, omitir realizar labores de seguridad pública, destruir propiedad privada y apoderarse de bienes inmuebles sin autorización, entre otras anomalías.

La información de la CNDH refleja que la GN ha sido acusada por violar derechos humanos en 28 estados, salvo en Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.

Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Michoacán y Tlaxcala son las entidades donde más señalamientos ha habido contra la institución dirigida por el general Luis Rodríguez Bucio.

De las 209 quejas interpuestas contra la GN este año sólo cuatro han sido desechadas hasta ahora por la CNDH al argumentar que no existía materia para investigar el caso.

Asimismo, la comisión ya emitió su primera recomendación a la GN la semana pasada, luego de acreditar que elementos de esa institución golpearon, apedrearon y detuvieron arbitrariamente a migrantes que ingresaron a México en enero pasado.

Abusos, previsibles: expertos. La falta de controles internos y externos para sancionar a quien viole derechos humanos, la formación militar de la mayoría de sus integrantes y su presencia cada vez más amplia en las calles son algunos de los factores que, de acuerdo con especialistas, han hecho que la GN sume cientos de señalamientos.

Édgar Cortez, coordinador de proyectos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), opinó que la GN ha seguido la "tendencia histórica" de otras instituciones de seguridad señaladas por incurrir en irregularidades en sus labores.

"Era previsible que esto ocurriera porque la Guardia Nacional en realidad es un clon del Ejército. Hay sobrada información de que muchos de sus integrantes provienen del Ejército y son reclutados por esta institución; en ese sentido, estamos viendo cómo las prácticas se repiten", dijo Édgar Cortez.

Para evitar más acusaciones, el experto consideró necesario que la FGR o un órgano interno de control investigue y castigue los abusos cometidos por la GN, además de que se conforme un observatorio ciudadano para vigilar cómo se desenvuelven los elementos de esa dependencia.

"Estamos en buen momento porque es una institución de reciente creación, pero habría que dar pasos para que la guardia sea efectivamente civil, con un reclutamiento, capacitación y formación civil", concluyó Cortez.

El 18 de septiembre del 2020 el general Rodríguez Bucio informó que su institución contaba con una fuerza operativa de 96 mil 567 elementos, de los cuales 82 mil 81 estaban desplegados y 14 mil 486 en actividades de apoyo a las operaciones.

Ante el crecimiento constante de esta dependencia, Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad pública del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), urgió a las autoridades a establecer protocolos de actuación para que la GN no vulnere a la población durante sus labores.

"Es altamente probable que continúen las violaciones a derechos humanos y que incrementen las denuncias. Las condiciones de seguridad en el país requieren cada vez mayor presencia territorial de la guardia, pero en la medida en que hay mayor contacto con la población se genera un caldo de cultivo para que ocurran estas violaciones", indicó.

Rodríguez Luna también aseveró que la GN ha incurrido en posibles vulneraciones porque está conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, quienes no cuentan con una preparación teórica y práctica en materia de derechos humanos.

Ambos especialistas coincidieron en señalar que la llegada de Rosa Icela Rodríguez a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) podría ser una oportunidad para que la GN cumpla con el mandato de ser una institución civil, aunque aún es una incógnita cuál será la estrategia de la nueva secretaria.

SEÑALAMIENTOS

ESTADO NO.

Aguascalientes 1

Baja California 8

Baja California Sur 0

Campeche 2

Chiapas 16

Chihuahua 16

Ciudad de México 18

Coahuila 1

Colima 2

Durango 1

Estado de México 25

Guanajuato 21

Guerrero 5

Hidalgo 4

Jalisco 5

Michoacán 7

Morelos 4

Nayarit 1

No especificado 15

Nuevo León 0

Oaxaca 11

Puebla 6

Querétaro 0

Quintana Roo 6

San Luis Potosí 5

Sinaloa 2

Sonora 3

Tabasco 2

Tamaulipas 4

Tlaxcala 7

Veracruz 9

Yucatán 0

Zacatecas 2

FUENTE: Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH



LA GUARDIA NACIONAL HA SIDO ACUSADA POR COMETER:

Detenciones arbitrarias

Intimidaciones

Tratos crueles e inhumanos

Agresiones contra mujeres

Usar arbitrariamente la fuerza

Imputar hechos de manera indebida

Utilizar la violencia de forma desproporcionada

Incurrir en actos de tortura

Retenciones ilegales

Desaparición forzada

Incomunicar personas

Irregularidades en la ejecución de órdenes de cateo

Transgredir los derechos de los migrantes

Omitir realizar labores de seguridad pública

Destruir la propiedad privada

Apoderarse de bienes inmuebles sin autorización



NÚMEROS

96,567 elementos conforman la GN, de los cuales 82,081 están desplegados y 14,486 en tareas de apoyo.

4 señalamientos contra la GN, de los 209, fueron desechados por la CNDH por falta de elementos.