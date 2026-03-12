Guardia Nacional realiza operativos en AICM ante protestas de taxistas

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Else aproxima y México será una de las tres sedes, por lo que miles de turistas llegarán al país este año y se prevé que la mayoría lo haga vía aérea por los diferentes aeropuertos del país donde el tema de los taxis ha generado controversia.

En laque albergará algunos partidos, junto con Monterrey y Guadalajara, losque ofrecen servicio en la terminal aérea capitalina se oponen a la operación de los taxis por aplicación comoEsta semana, algunos conductores de los taxis concesionados delBenito Juárez de la(AICM) seafuera de las; las protestas también se han registrado endel país en días anteriores.La tensión va en aumento debido a que lospiden frenar la llegada dea los aeropuertos para recoger a los viajeros, mientras que laque puede prestar el servicio.¿Qué sucedió con los taxis en el AICM?Ante la próxima llegada de miles de turistas, deportistas y celebridades a los aeropuertos del país, surgió una controversia por una supuesta "" entre taxis de aplicación y los concesionados.Por esa razón el miércoles 11 de marzo,cerraron el acceso a las terminales del AICM poco después de las 10:30 de la mañana, y los viajeros tuvieron que caminar desde Circuito Interior o Fuerza Aérea Mexicana para llegar al aeropuerto. El bloqueo duró tres horas aproximadamente.Sin embargo, la situación aún no cuenta con una solución clara debido a que se mantiene a la expectativa de una respuesta concreta del gobierno por los bloqueos, losde lay el amparo defueron desplazados?Por medio de un comunicado, los conductores concesionados acusaron al gobierno de apoyar "en lo oscurito" ay Didi, debido a que no cuentan con los permisos ni pagan las cuotas establecidas desde hace más de 40 años.El gremio considera que han sido ignorados por la, Comunicaciones y Transportes (). En diversas ocasiones solicitaron ser parte depara analizar laa los servicios de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos federales.Los inconformes señalaron que esa situación ha causado, sobre todo porque no ha habidoreal por parte de lasevitará ingreso de taxis de aplicación al AICMEl miércoles, el AICM anunció que larealizarápara evitar que los taxis de aplicación presten servicios de llegada o salida de las instalaciones del aeropuerto capitalino.De acuerdo con el AICM, el objetivo es inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y con ello garantizar la seguridad de las personas usuarias en estricto apego a laEsta situación fue una medida ofertada en una reunión en la que representantes de las empresas de transporte sostuvieron unacon autoridades del aeropuerto y de las(Segob) y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ().afirma que tiene amparo para operar en aeropuertosAnte ese anuncio,dijo que esa solución infringe el amparo que obtuvo en 2025, por lo que lapodría enfrentar sanciones por no cumplir con la, según lo que dice el artículo 262 de la Ley de Amparo.Refirió que en julio de 2025,México Technology & Software, S.A. de C.V., promovió unante elen contra de losque lleva a cabo lay en contra de la, Puentes, y Autotransporte Federal.La firma agregó que en octubre de ese mismo año ganó el, que reafirma el derecho de los conductores a dejar y recoger usuarios en todos los aeropuertos de México.La decisión del juez indica que "las autoridades responsables cesen en lay discriminatoria de vehículos"; por lo tanto, los conductores dedeberían poder usar la plataforma sin ser multados ni perder su medio de trabajo, disfrutando así de suslibremente y a trabajar.En tanto, lainformó queno cuenta con autorización para prestar servicios dentro del polígono delde lay demás aeropuertos del país.La compañía expresó su expectativa de que lasea respetada, especialmente ante el aumento previsto depor la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.¿Qué dice el gobierno sobre el caso de los taxis en aeropuertos?La situación parece no tener aún una solución clara debido a que se mantiene la expectativa de una respuesta concreta del gobierno por los bloqueos, losde lay el amparo deLa semana pasada, la presidentaPardo anunció que en el caso delde Guadalajara "se está desarrollando un espacio" para los, porque no podrán entrar a la terminal aérea de esa ciudad sede del Mundial."Es muy importante siempre ponerse de acuerdo con quienes operan los servicios de taxi y también quienes desean este uso (de plataformas). Entonces, tomando esto en consideración, se está desarrollando un espacio", dijo la Mandataria federal.El jueves, la, Comunicaciones y Transportes señaló que el juzgador le concedió la, para único efecto de que las autoridades responsables no realiceny discriminatorias de vehículos de aplicación, "sin que esto implique dejar de observar las disposiciones legales que rigen al autotransporte".