Guardia Nacional rechaza actuación en Refinería de Dos Bocas

Luego de que esta mañana trabajadores de ICA Flour, que fueron contratados para la construcción de la Refinería de Dos Bocas, denunciaron agresiones en su segundo día de paro de labores, la Guardia Nacional informó que no participa en ningún operativo relacionado en la obra de Tabasco.

"La Guardia Nacional informa que al momento, no participa en ninguna diligencia relacionada con la Refinería Dos Bocas en Tabasco", puntualizó la dependencia en redes sociales.

A través de redes sociales, los trabajadores también difundieron un video en el que se observa a un obrero herido, aparentemente con un balazo.

"¡A la madre, esto es un balazo!", se escucha decir a un trabajador. "Llévatelo al hospital", dice otro obrero.

Este martes, 3 mil trabajadores de ICA iniciaron un paro laboral para exigir mejores condiciones de trabajo y un mejor salario.

Denunciaron que les piden realizar horas extras para que la obra quede concluida en los tiempos previstos por el gobierno federal, pero no reciben un solo centavo.