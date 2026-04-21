logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Fotogalería

ALUMNAS DEL LOMAS DEL REAL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

Siete personas permanecen hospitalizadas tras el ataque armado en la zona arqueológica, mientras seis ya fueron dadas de alta.

Por El Universal

Abril 21, 2026 04:40 p.m.
A
Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La

Secretaría de Gobernación
(Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, informó que se habilitó una línea especial para personas que estuvieron en los hechos registrados ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, en donde un joven armado privó de la vida a una ciudadana canadiense y dejó más de una decena de heridos.
En redes sociales, la dependencia federal detalló que el número telefónico es el siguiente: 55 1000 2000, extensión 57508.
"Si estuviste en los hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, o eres familiar de alguien que pudo haber estado ahí, el Gobierno de México habilitó una línea especial para ti. Ahí podrás recibir información, apoyo y acompañamiento", garantizó Gobernación.
Durante la "Mañanera del Pueblo" de este martes, la secretaria de Gobernación informó que siete personas víctimas de esta agresión siguen en atención hospitalaria, mientras que seis han sido dadas de alta.
Rodríguez reportó que se trata de cuatro víctimas mujeres y nueve hombres, donde se encuentran personas originarias de Estados Unidos, Brasil, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.
Tras estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que incrementará la presencia de la Guardia Nacional en estos espacios arqueológicos y en los principales destinos turísticos de México.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán
Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

SLP

El Universal

Siete personas permanecen hospitalizadas tras el ataque armado en la zona arqueológica, mientras seis ya fueron dadas de alta.

Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL
Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL

Detectan plomo en sangre de 329 menores en Cendis de NL

SLP

El Universal

Autoridades de salud estatal y Tec Salud iniciaron seguimiento clínico y ampliarán estudio a más de 5 mil alumnos.

Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento
Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento

Zona arqueológica de Teotihuacán reabre tras ataque violento

SLP

El Universal

El INAH informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrirá con medidas de seguridad tras el atentado que dejó dos muertos.

Autoridades confirman que el ataque en Teotihuacán fue planeado
Autoridades confirman que el ataque en Teotihuacán fue planeado

Autoridades confirman que el ataque en Teotihuacán fue planeado

SLP

AP

El agresor, Julio César Jasso, planificó el ataque inspirado en tiroteos de EE.UU.