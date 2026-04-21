Habilitan línea especial para víctimas del ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- La

(Segob), encabezada por

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, informó que se habilitó unapara personas que estuvieron en los hechos registrados ayer en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, en donde un joven armado privó de la vida a una ciudadana canadiense y dejó más de una decena de heridos.En redes sociales, la dependencia federal detalló que eles el siguiente:"Si estuviste en los hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, o eres familiar de alguien que pudo haber estado ahí, elhabilitó unapara ti. Ahí podrás recibir", garantizó Gobernación.Durante la "" de este martes, la secretaria de Gobernación informó quevíctimas de esta agresión siguen en, mientras que seis han sido dadas de alta.Rodríguez reportó que se trata de, donde se encuentran personas originarias de, Países Bajos, Rusia, Colombia y Canadá.Tras estos hechos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,, aseguró que incrementará la presencia de laen estos espacios arqueológicos y en los principalesde México.