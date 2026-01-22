Habrá cambios en la alerta sísmica del celular; ¿cómo la recibirás?

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La alerta sísmica móvil es una herramienta importante de prevención ante desastres naturales. Sin embargo, su reciente activación ha causado inquietud y hasta pánico en algunas personas, esto debido a su peculiar sonido y el mensaje que la acompaña.

Por esta razón, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una serie de cambios que los usuarios deben tener en cuenta.

-----¿Por qué cambiará la alerta sísmica de los celulares?

De acuerdo con la CRT, la alerta sísmica de los reculares provocó confusión entre la población durante los recientes sismos, ocurridos el 2 y 16 de enero de 2026, pero ¿por qué?

Pues la incertidumbre ocurrió porque el mensaje que recibieron los usuarios decía "Alerta Presidencial", un detalle pequeño aunque lo suficientemente grande para que no hayan entendido que debían actuar bajo el protocolo de sismos.

Por tal motivo, el pasado 20 de enero, la CRT indicó que durante las próximas semanas estará trabajando en los lineamientos de dicho sistema de alertamiento masivo para que todas las compañías telefónicas y los fabricantes muestren el mismo mensaje.

Este cambio en la alerta sísmica de los celulares también tendrá la finalidad de que los ciudadanos puedan distinguir cuando se trata de un sismo o simulacro.

-----¿Cómo será la nueva alerta sísmica de los celulares?

El cambio principal que la CRT busca implementar en esta alerta sísmica es eliminar el mensaje "Alerta Presidencial", pues como tal no se trata de un aviso enviado por el Gobierno de México. Así que ya no aparecerá en las pantallas de los dispositivos.

En los siguientes días se emitirán los lineamientos oficiales sobre el nuevo mensaje de alerta, con el que deberán familiarizarse los usuarios para estar prevenidos ante un sismo o terremoto.

Si a ti te pone los nervios de punta el sonido de esta alerta, debes saber que de momento no se ha anunciado su cambio. Por lo que es mejor que te vayas relacionando él para no entrar en pánico.

-----¿Cómo saber si tu celular puede recibir la alerta sísmica?

Recuerda que la alerta sísmica se activa de manera automática gracias a la tecnología cell broadcast; aún así, te recomendamos verificar que tu celular admita este tipo de notificaciones:

Android:

En los "Ajustes" del celular, busca y selecciona "Seguridad y emergencia".

Después, oprime "Alertas de sismos".

Finalmente, da clic en "Activar alerta de sismos". Listo.

iPhone:

Dentro de la "Configuración" del teléfono, ve a "Notificaciones".

Busca la opción "Alertas gubernamentales".

Enciente los botones "Alertas extremas", y "Alertas de seguridad". Listo.

Contar con la alerta sísmica en el celular es una gran medida de prevención, y con los cambios que implementará la CRT seguro se terminarán las confusiones para sacarle mayor provecho.