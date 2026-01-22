logo pulso
Envío de capos a EU, para evitar más alianzas criminales: Harfuch

Así los explicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

Por El Universal

Enero 22, 2026 11:26 a.m.
A
Omar García Harfuch / Foto: El Universal

Tras la tercera entrega de 37 narcotraficantes mexicanos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el traslado de capos de México a Estados Unidos fue para evitar delitos como extorsiones y homicidios, así como alianzas criminales.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, el secretario de Seguridad señaló:
"Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones, muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente, en varios lugares donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo.
"Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos desde dentro de prisión. Lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales", dijo.
Comentó que además se realizan revisiones aleatorias diarias en los penales federales y locales: "No solo es el traslado de estos sujetos, sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país".

Omar García Harfuch lidera mesa de seguridad en Chiapas

El titular de la SSPC encabezó una importante reunión en Chiapas para fortalecer la seguridad y la pacificación en la región.

SLP

El Universal

Así los explicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum

