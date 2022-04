Habrá informe sobre federalización del sistema de salud: AMLO

A partir de mayo todos los martes en la sección el Pulso de la Salud el gobierno federal dará un informe sobre cómo avanza el plan para federalizar el sistema de salud por medio del plan IMSS-Bienestar, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En mayo vamos a empezar a informar sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de salud pública, como vamos avanzando, el hacer valer el artículo 4 de la constitución, que los que no tiene derecho a la seguridad social, y tengan garantizada la atención médica, estudios clínicos, todos los medicamentos, vamos a informar todos los martes sobre ese plan".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo refirió que ya inició en plan en Nayarit para federalizar la salud para todos los mexicanos con un sistema gratuito que incluya todos los medicamentos, no solo el llamado cuadro básico.

"Los martes vamos a ir informando para aclarar dudas, lo hemos dicho, pero nuestros adversarios tienen entre otras cosas la tarea de distorsionar y mal informar, los trabajadores de la salud no van a salir perjudicados, por el contrario se les va a beneficiar con este sistema".

Señaló que se hará un diagnóstico para informar cómo estamos en médicos, dónde faltan especialistas, porque no hay pediatras en las regiones más aportadas, cómo deben trabajar las unidades médicas, los centros de salud los fines de semana, como vamos a tender atención medica las 24 horas.

Así cómo se va a garantizar el abasto de todos los medicamentos, cómo se van a comprar los equipos que se necesitan.

"Así como enfrentamos la pandemia, ahora vamos a tener un sistema de salud de primer orden, como los mejores del mundo".