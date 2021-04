Habrá prueba de altavoces de la alerta sísmica en la CDMX

El próximo domingo 11 de abril a las 11:00 horas el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) hará una prueba de los altavoces de la capital.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población a que si identifica alguna falla lo reporte a Locatel, al 911 o a las redes sociales del C5.

Juan Manuel García Ortegón, titular del C5, indicó que el mensaje que se escuchará será: "Esta es una prueba de audio de los altavoces de la Ciudad de México, agradecemos su apoyo reportando cualquier falla al 911".

Indicó que en caso de que no se reproduzca el mensaje, el volumen sea bajo o haya poca claridad, pueden comunicarse indicando el ID del poste (escrito en cada poste) o en su caso la dirección del poste, calle y esquina más cercana.

El funcionario explicó que no se trata de un simulacro de sismo, solo es una prueba de altavoces, por lo que no se escuchará la alerta sísmica, será solo el mensaje y se emitirá una vez.