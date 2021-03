Habrá sanciones a la ASF si hubo omisiones: Ignacio Mier

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ignacio Mier Velazco aseguró que en la comparecencia de este mediodía con el auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares se le escuchará, pero sobretodo se le cuestionará la forma en que se realizó la recopilación de los datos, y en caso de haber omisiones se sancione a los responsables.

Comentó que ante los hechos que derivaron en esta comparecencia es importante despejar dudas en torno a si hubo o no dolo o intencionalidad política para afectar la imagen del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Debemos ser muy responsables, actuar con base en las atribuciones que tenemos como Cámara de Diputados sobre la Auditoría Superior de la Federación y buscar que este error se subsane, que haya responsabilidad sobre quienes cometieron el error y que esto no manche la imagen de un órgano tan importante como éste", comentó el coordinador parlamentario de Morena.

Mier Velazco confió en que la Comisión de Vigilancia de la ASF se tomará el tiempo necesario para entrevistar a los que participaron en este asunto y sacar una conclusión.

Agregó que este asunto merece una atención especial, no solamente resolverlo con la remoción de un funcionario o cambiarlo dentro de la misma institución, sino buscar que este tipo de errores no se vuelvan a repetir ni se afecte la imagen tanto de la ASF como de los gobiernos en turno.

"En las manos de las y los legisladores está el buscar mecanismos que permitan fortalecer el papel de órganos como la Auditoría Superior. Por ello, en la Cámara de Diputados estamos en la mejor disposición de caminar hacia ese objetivo para evitar que haya un debilitamiento que afecte la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en el manejo de recursos públicos otorgados a través del Presupuesto Federal", dijo.

Comentó que una vez concluida la comparecencia de los funcionarios de la ASF, al interior de la bancada también harán un análisis sobre el informe entregado y las consideraciones que hubo para integrar la Cuenta Pública 2019, para de esta forma tomar una determinación al respecto.

"El pueblo de México requiere información veraz sobre el uso de los recursos en cada una de las dependencias del Gobierno año con año, tener certeza de que cada peso se gasta bien y en lo necesario para el país; no informes que por alguna situación lleguen a carecer de legitimidad o puedan ser una herramienta utilizada de manera tendenciosa o politiquera", finalizó.