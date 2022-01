Hackean correo de García Vilchis

Fuentes de alto nivel de Presidencia de la República confirmaron que hackearon el correo de Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana" de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales se informó que la cuenta de correo de quienesquienenlasmentiras@gmail.com, fue hackeada.

"Cualquier información que se divulgue de ese correo está manipulada", se agregó en la publicación.

La intervención al correo de García Vilchis se suma a los hackeos que en las últimas semanas han denunciado diversos actores políticos a sus dispositivos móviles.

El pasado miércoles, García Vilchis invitó a la ciudadanía a colaborar denunciando notas falsas en redes sociales de su sección.

"Invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través de Facebook, Twitter y al correo Quién es quién en las mentiras. Juntos combatimos la infodemia", dijo García Vilchis.

García Vilchis asegura que el "Quién es quién en las mentiras" no estigmatiza a medios

La encargada de "Quién es quién en las mentiras de la semana" aseguró en días pasados que en esta sección de las mañaneras del presidente López Obrador no estigmatiza a medios ni a periodistas, pero señaló que si aparecen nombres de éstos es "con fines didácticos y no hay nada personal".

"Esta sección se inició para prestar un servicio al público de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal, aquí no se estigmatizan a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores es con fines didácticos, no hay nada personal.

"Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programa sociales, etcétera, pero a pesar de que defienden interés económicos o políticos encubiertos o simplemente tiene mala fe", declaró.