Hallan 14 cuerpos en 2 fosas de Guanajuato

Familiares de personas desaparecidas encontraron al menos 14 cuerpos en dos fosas clandestinas en la zona cerril del municipio de Juventino Rosas, Guanajuato.

Los restos fueron levantados por personal forense de la Fiscalía General del Estado en las comunidades Santiago de Cuenda y Torrecillas.

En varios puntos de la zona, ayer sábado continuaron los trabajos periciales y las búsquedas de restos humanos por parte de integrantes de colectivos que, con picos, palas y con sus manos hacen las excavaciones. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Celaya.

En tanto, el colectivo Hasta Encontrarte armó un memorial de desaparecidos en las plazas públicas de varios municipios de Guanajuato.

En Irapuato, Silao y Pénjamo, activistas colgaron imágenes de sus familiares de las ramas de los árboles con listones de colores y un cascabel.

Los listones y fotografías contienen los nombres de las personas, lugares y fechas en las que desaparecieron y frases de amor de sus seres queridos, así como teléfonos a los que se puede dar información de su paradero.

Hallan incinerador clandestino

En el municipio de Santa Ana, Sonora, el colectivo de Madres Buscadoras encontró una zona presuntamente utilizada para incinerar cuerpos, donde estiman que se pudo usar para cremar a más de 50 personas y hallaron dos cadáveres en fosas clandestinas.

Las activistas denunciaron que en el camino recibieron amenazas para que no avanzaran, luego criminales arrojaron ponchallantas en el camino.

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo, afirmó que no pueden esperar a que las autoridades actúen, pues por la lentitud y burocracia, los perros del monte se pueden comer los cuerpos y no hallar nada.