Hallan 4 cuerpos en rancho de Sayula

Nacional

Por El Universal

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
Veracruz, Ver.- Los cuerpos de cuatro hombres fueron localizados dentro de un rancho en el municipio de Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz.

Las víctimas habrían sido decapitadas y presentaban impactos de bala, lo que generó una fuerte conmoción en esa región ganadera veracruzana.

El crimen ocurrió en el interior del rancho Montecristo, ubicado sobre la carretera Acayucan–Salina Cruz, a la altura de la comunidad Aguilera del municipio de Sayula de Alemán.

De acuerdo con distintas versiones policiales, entre las personas asesinadas se encontraría un hombre identificado como Héctor Velázquez Díaz, hijo del ex regidor de Sayula, Héctor Velázquez Vázquez, asesinado en 2020.

Veracruz sufrió el año pasado una escalada de violencia relacionada con disputas de organizaciones del crimen organizado, así como pleitos políticos.

El punto de crisis ocurrió cuando la maestra jubilada y taxista, Irma Hernández, fue secuestrada en julio por un grupo armado, quien la videograbó atada de manos y sometida como un escarmiento por negarse a pagar una extorsión. La mujer fue asesinada.

Posteriormente, a principios de agosto, ocurrió un violento motín en el penal del puerto de Tuxpan, donde nueve reos murieron a manos de sus compañeros en protesta porque un grupo delictivo los extorsionaba.

