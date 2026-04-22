Hallan cuerpo de hombre torturado en Reynosa
La Fiscalía y el Servicio Médico Forense realizan las diligencias para esclarecer el caso.
REYNOSA, Tamps., abril 22 (EL UNIVERSAL).- Una llamada anónima al Centro de Control y Comando alertó sobre el cuerpo de un hombre que fue ejecutado al exterior de una bodega en la colonia Residencial Ribereña en Reynosa, Tamaulipas.
Ejército mexicano atiende reporte y localiza cuerpo
Elementos del Ejército Mexicano atendieron el llamado y encontraron bajo una rampa el cuerpo que estaba amordazado de pies, manos y boca.
Trascendió que el hombre tenía entre 40 y 45 años y que el cuerpo presentaba hematomas provocados por golpes, así como huellas de tortura.
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Fiscalía delimita zona y realiza diligencias
En el lugar, no se encontraron documentos que facilitaran la identificación del hombre y sólo se informó que tenía piel morena y bigote.
La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de estos hechos y delimitó la zona de la bodega situada entre las calles Matías Canales, Rodolfo Garza Cantú, Guillermo de la Cruz y lateral de carretera Ribereña.
Personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias y trasladaron el cuerpo para realizar las investigaciones correspondientes.
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