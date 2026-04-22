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Hallan cuerpo de hombre torturado en Reynosa

La Fiscalía y el Servicio Médico Forense realizan las diligencias para esclarecer el caso.

Por El Universal

Abril 22, 2026 07:10 p.m.
A
Hallan cuerpo de hombre torturado en Reynosa

REYNOSA, Tamps., abril 22 (EL UNIVERSAL).- Una llamada anónima al Centro de Control y Comando alertó sobre el cuerpo de un hombre que fue ejecutado al exterior de una bodega en la colonia Residencial Ribereña en Reynosa, Tamaulipas.

Ejército mexicano atiende reporte y localiza cuerpo

Elementos del Ejército Mexicano atendieron el llamado y encontraron bajo una rampa el cuerpo que estaba amordazado de pies, manos y boca.

Trascendió que el hombre tenía entre 40 y 45 años y que el cuerpo presentaba hematomas provocados por golpes, así como huellas de tortura.

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Fiscalía delimita zona y realiza diligencias

En el lugar, no se encontraron documentos que facilitaran la identificación del hombre y sólo se informó que tenía piel morena y bigote.

La Fiscalía General de Justicia tomó conocimiento de estos hechos y delimitó la zona de la bodega situada entre las calles Matías Canales, Rodolfo Garza Cantú, Guillermo de la Cruz y lateral de carretera Ribereña.

Personal del Servicio Médico Forense realizaron las diligencias y trasladaron el cuerpo para realizar las investigaciones correspondientes.

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