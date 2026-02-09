logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros

Fuerzas armadas mantienen un cerco de seguridad en la zona para impedir el acceso a civiles y proteger la investigación.

Por El Universal

Febrero 09, 2026 08:52 p.m.
A
Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros

CULIACÁN, Sin., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Se reportó el hallazgo de una nueva área de fosas clandestinas, en la misma comunidad de El Verde, Concordia, donde peritos y forenses se concentraron para extraer posibles nuevos cuerpos, por lo que el ejército y elementos navales, con respaldo de un helicóptero artillado, resguardan la zona.

Secretaría de Seguridad localiza fosas clandestinas en Concordia

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron a escasos kilómetros de las primeras fosas, en donde se rescataron varios cuerpos, entre ellos cinco, de los diez trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp que han sido identificados y se prepara la entrega de sus cadáveres a sus familiares.

Activistas y fuerzas armadas en la búsqueda y resguardo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre el nuevo hallazgo de nuevas fosas, en El Verde, Concordia, se concentraron activistas de búsqueda de personas de la ciudad de Mazatlán y del vecino estado de Durango, para tratar de buscar información sobre los posibles hallazgos.

Como sucedió en el primer hallazgo de zonas de sepulturas clandestinas, en la nueva área, se colocó un fuerte cerco de seguridad por elementos del ejército y la Marina, que impiden todo acceso de civiles y no tienen contacto con las personas que se han concentrado en busca de información.

Minera de México dio a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina: son José Ángel Hernández Velez, de 38 años, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.

También están identificados José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años; el ingeniero Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua; y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero. Sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros
Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros

Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros

SLP

El Universal

Fuerzas armadas mantienen un cerco de seguridad en la zona para impedir el acceso a civiles y proteger la investigación.

Refuerzan filtros sanitarios en escuelas por sarampión
Refuerzan filtros sanitarios en escuelas por sarampión

Refuerzan filtros sanitarios en escuelas por sarampión

SLP

AP

Jalisco endurece medidas sanitarias en escuelas tras ser epicentro de sarampión en México.

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en reforma electoral
Senadores de Morena y PT descartan ruptura en reforma electoral

Senadores de Morena y PT descartan ruptura en reforma electoral

SLP

El Universal

La mesa de trabajo instalada en Gobernación mantiene reuniones para construir una propuesta consensuada antes de febrero.

Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX
Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

Tribunal inicia evaluación a 840 juzgadores federales en CDMX

SLP

El Universal

La evaluación busca mejorar el desempeño judicial y la confianza ciudadana en el sistema de justicia federal.