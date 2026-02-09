Hallan nuevas fosas clandestinas en Concordia con cuerpos de mineros
Fuerzas armadas mantienen un cerco de seguridad en la zona para impedir el acceso a civiles y proteger la investigación.
CULIACÁN, Sin., febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Se reportó el hallazgo de una nueva área de fosas clandestinas, en la misma comunidad de El Verde, Concordia, donde peritos y forenses se concentraron para extraer posibles nuevos cuerpos, por lo que el ejército y elementos navales, con respaldo de un helicóptero artillado, resguardan la zona.
Secretaría de Seguridad localiza fosas clandestinas en Concordia
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron a escasos kilómetros de las primeras fosas, en donde se rescataron varios cuerpos, entre ellos cinco, de los diez trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp que han sido identificados y se prepara la entrega de sus cadáveres a sus familiares.
Activistas y fuerzas armadas en la búsqueda y resguardo
Sobre el nuevo hallazgo de nuevas fosas, en El Verde, Concordia, se concentraron activistas de búsqueda de personas de la ciudad de Mazatlán y del vecino estado de Durango, para tratar de buscar información sobre los posibles hallazgos.
Como sucedió en el primer hallazgo de zonas de sepulturas clandestinas, en la nueva área, se colocó un fuerte cerco de seguridad por elementos del ejército y la Marina, que impiden todo acceso de civiles y no tienen contacto con las personas que se han concentrado en busca de información.
Minera de México dio a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina: son José Ángel Hernández Velez, de 38 años, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.
También están identificados José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años; el ingeniero Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua; y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero. Sobre el resto del grupo de trabajadores mineros, no se tiene información.
