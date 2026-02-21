logo pulso
Hallan sin vida a cinco mujeres desaparecidas en Guanajuato

Las víctimas tenían entre 19 y 30 años y estaban reportadas en Alerta Amber y Protocolo Alba.

Por El Universal

Febrero 21, 2026 05:27 p.m.
A
Hallan sin vida a cinco mujeres desaparecidas en Guanajuato

CELAYA, Gto., febrero 21 (EL UNIVERSAL).- Cinco mujeres jóvenes que desaparecieron en Celaya, fueron encontradas muertas en pozos agrícolas de las comunidades Franco Tavera y La Tinaja, en el municipio de Juventino Rosas, a 20 kilómetros de esta ciudad.

Detalles confirmados

Los hallazgos fueron reportados la última semana, en búsquedas de colectivos y especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las cinco mujeres, de entre 19 y 30 años de edad, aparecen en las fichas de búsqueda de la Alerta Amber y el Protocolo Alba.

Cronología del caso

Las víctimas fueron identificadas como Mónica de 19 años, reportada como desaparecida el 26 de febrero de 2025; Melani Berenice de 21 años, desaparecida el 18 de marzo de 2025; Alondra Rubí, de 30 años, el 12 de mayo de 2025; Alexa Melissa, de 21 años, el 30 de diciembre de 2025 y Jazmín Soto de 19 años, quien era buscada desde el 9 de enero de 2026.

Melani, Mónica y Alondra fueron halladas en Franco Tavera; mientras que Alexa y Jazmín fueron localizadas en La Tinaja, confirmó la FGE.

Sus restos estaban en pozos que contenían agua y hacían las veces de fosas clandestinas.

