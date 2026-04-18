Hallan sin vida a Edith Guadalupe

Ciudad de México.- La Fiscalía capitalina detuvo a un hombre por su probable participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años de edad, que fue localizada sin vida este viernes en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la investigación, el detenido trabajaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. Los primeros datos establecen que en el lugar se registró un altercado entre ambos y posteriormente la joven habría sido agredida.

Entre los elementos incorporados a la carpeta de investigación se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y manchas de sangre halladas en la caseta de vigilancia del inmueble, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos.

La fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján aseguró que se investigará qué ocurrió en el espacio de tiempo desde que la familia denunció la desaparición, entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, y la intervención de las autoridades.

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"En este caso se inició con la investigación, pero fue hasta después que se acudió al domicilio y eso es lo que tenemos que investigar de acuerdo con los protocolos, a las acciones que se hicieron en ese inter para determinar si hubo o no responsabilidad por parte de los equipos en ese caso", indicó.

Alcalde Luján detalló que Edith Guadalupe salió de su casa el 15 de abril en la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, y llegó a bordo de una motocicleta al edificio, donde entró sola.

Elementos de la fiscalía ingresaron al edificio la madrugada del viernes, y tras un recorrido en diversas áreas localizaron objetos relacionados con la joven de 21 años y hallaron su cuerpo en el sótano, bajo un montículo de arena.

"Podemos afirmar que, en una primera inspección, presenta lesiones por golpes, que muy probablemente estén relacionados con su feminicidio", dijo la fiscal Alcalde.

Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida desde el 16 de abril, luego de que sus familiares perdieran comunicación con ella. La joven se dirigió al edificio en la alcaldía Benito Juárez después de haber localizado en redes sociales una presunta oferta de trabajo, motivo por el que acudió al inmueble, donde posteriormente su cuerpo fue encontrado.