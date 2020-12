Hallan sin vida a niña reportada como desaparecida en Aguascalientes

Monserrat Johana de 5 años de edad y quien era buscada a través de la Alerta Amber, fue encontrada sin vida en un pozo de la planta de tratamiento de aguas residuales del fraccionamiento Villa de las Palmas, en la capital hidrocálida.

El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, informó que existen dos líneas de investigación en torno a la muerte de la menor: una es el feminicidio y la otra es que haya caído a la pileta por accidente.

La necropsia realizada al cuerpo reveló que la niña murió la tarde del domingo y que la causa de muerte fue "asfixia por ahogamiento".

Figueroa Ortega mencionó que, conforme a las indagatorias "no podemos decir en este momento que se trate de un accidente y tampoco podemos decir que sea un feminicidio".

La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber para la búsqueda de la menor la mañana del lunes, aunque los familiares reportaron la desaparición de la menor desde la noche del 13 de diciembre. La última vez que la vieron fue cuando la niña salió del domicilio de su abuela, a unos 20 metros de distancia del acceso a la planta de tratamiento de aguas residuales.

El fiscal de Aguascalientes señaló que elementos de la Comisaría de la Policía Municipal acudieron a la vivienda de la abuela y luego ingresaron a la planta tratadora, donde localizaron el cuerpo de la niña flotando, por lo que pidieron apoyo de personal de bomberos para su rescate.

De acuerdo a entrevistas con diversos testigos, familiares dejaban salir a la menor a la resbaladilla que se encuentra a un lado de las instalaciones de la planta. La tarde de su desaparición, había estado jugando sólo acompañada de un perro con el que tenía familiaridad.

"Los vecinos, por desgracia, no observaron el momento preciso de cómo es que la niña entró (a la planta)", afirmó Figueroa.

Monserrat pudo haber ingresado por sí sola por la puerta de acceso que estaba a unos metros de la resbaladilla, donde la niña jugaba, aseveró.

Después del hallazgo de la pequeña fallecida, "por ser una persona del sexo femenino, se aplicó el protocolo de feminicidio y éste consiste en la búsqueda en todas las partes de su cuerpo de cualquier dato de violencia, a pesar de que se le encontró en una pileta que puede tener agua y residuos".

El fiscal aseguró que a Monserrat no se le encontraron lesiones en la cabeza, cuerpo, genitales ni lesiones o hemorragias internas que permitan pensar que haya tenido una caída o golpe previa.

Sin embargo, dijo que se lleva a cabo un estudio histopatológico para establecer con certeza si la menor fue agredida previamente a su muerte.