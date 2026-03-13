Harfuch destaca intercambio de datos con EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Tras el decomiso de 270 kilogramos de

y la detención de un líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima,

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, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que ambas acciones se llevaron a cabo con información de"Diario hay un, no todos derivan en operativos, hay queen este caso, de la persona detenida (...) Una vez que se verifica el primer punto y que es positivo, después hay un segundo cateo con información de autoridades mexicanas y resulta positivo. Son indicios epermanente", mencionó.Durante lade este viernes 13 de marzo en, el funcionario precisó que no había laboratorios deen el estado, sino dosde bolsas y pastillas. Resaltó que todos los indicios de ambos cateos se investigarán por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).Por su parte, la presidentaexplicó que diversas agencias deproporcionan información al, la cual debe ser verificada por autoridades mexicanas, y de ser necesario, solicitaro el inicio de carpetas de investigación."Este es el caso de la información que proporcionó la DEA y que en otros casos proporcionan otras agencias de losdiversas. Nosotros también proporcionamos información a. No solamente viene de allá para acá, de aquí para allá, de información que nosotros sabemos de actividades que se realizan en los, también informamos a las distintas", reiteró.Ayer,dio a conocer que este decomiso fue resultado delde lade(DEA), con la, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.En total, se aseguraron 270 kilogramos de, en polvo y pastillas, lo que equivale a aproximadamente a. El secretario añadió que, durante los operativos, fue detenido el líder de una célula criminal dedicada al tráfico y venta de metanfetaminas y, identificado como