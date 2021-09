Hasta en el cielo hay control migratorio, dice comisionado del INM en Coahuila

ACUÑA, Coah., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, arribó la tarde de este miércoles al campamento de migrantes haitianos en el parque Braulio Fernández Aguirre de Acuña, Coahuila, donde admitió que es procedente por ley realizar operativos para hacer revisiones y verificaciones de la condición migratoria y los documentos regulares de los haitianos. Dijo que México ni ningún país tiene fronteras abiertas y que todos tienen condición migratoria. "Hay una condición para entrar en el país. Válgase el ejemplo que no es similar: hasta en el cielo hay control migratorio", comentó el comisionado.

Aseguró que los miles de haitianos que llegaron a la frontera coahuilense, fueron engañados, defraudados y extorsionados con su poco dinero para decirles que podían ingresar a los Estados Unidos.

"Se los reiteramos en el sur que no era posible, que Estados Unidos ha señalado que no tiene las condiciones para recibir los flujos migratorios y que no llegarán", mencionó. Sobre el hecho que muchos haitianos tienen miedo de operativos, dijo que "tienen razón" y que mejor deberían haber exigido a la gente que los extorsionó. Garduño agregó que han detenido más de 360 "polleros" o gente que se dedica al tráfico de personas, y que los delitos de este tipo se incrementaron en 2 mil por ciento según la Secretaría de Seguridad.

El funcionario del INM añadió que muchos migrantes haitianos se han querido regresar a Tamaulipas después de la respuesta que han recibido donde los Estados Unidos no abrieron las puertas como les dijeron. Dijo que por lo pronto va a seguir el campamento y que pese que pudieran ofrecer que fueran los migrantes a albergues, estos no quieren irse.