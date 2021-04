Hay 16 mil empresas fachada metidas en las campañas: UIF

Aunque México tiene un sistema electoral "sólido y fuerte", aún no establece un modelo ideal para detectar la procedencia de ingresos en las campañas políticas, aceptó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo.

Al ofrecer la conferencia magistral "Transparencia y Combate a la Corrupción en Proceso Electoral", organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (INFO) capitalino, reconoció que "nos falta perfeccionar este sistema".

Reveló que actualmente la UIF investiga a 16 mil empresas "que pudieran ser fachada", con base en 86 reportes del sistema bancario y 79 sujetos sospechosos, de los cuales 14 ya están establecidos que rebasan los estándares de gastos de campaña fijados por el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos casos están ubicados, sobre todo, en Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas.

Esto ha partido de modelos viejos de campañas, como Amigos de Fox, Pemexgate, tarjetas Monex, Estafa Maestra, Odebrecht, que derivó en el Caso Lozoya, "que nos permitieron generar un mejor y moderno modelo de revisión en tiempos electorales". Empero, señaló, de haber existido este modelo actual de fiscalización, "no hubiéramos tenido casos como la Operación Zafiro, en el año 2016, o la Estafa Maestra, en 2015, de cuyo caso se habla de por los menos 8 mil millones de pesos, pero es una estimación, porque creo que nunca sabremos en realidad a cuánto ascendió el desvío", reveló.

Ante la presencia del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, y los comisionados del INFO, Nieto Castillo explicó las acciones específicas que realiza la UIF, en coordinación con el INE, para blindar el actual proceso electoral.

Comentó que derivado de los convenios con el INE, ya trabajan en un modelo de riesgo, pues cuentan con el nombre de todos los candidatos a quienes investigan sobre las precampañas y campañas, "y debemos informarle a ese organismo los resultados de fiscalización, dado que esto será determinante para validar los resultados", destacó.

"Ya estamos con los ingresos y gastos de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, para evitar que se introduzcan recursos ilícitos, aunque en la UIF buscamos prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que se realicen en los organismos o dependencias de la Federación", aclaró Nieto Castillo.

Explicó que el trabajo de la UIF es detectar en estos procesos electorales las operaciones que realicen con empresas fachada, sobre todo en el periodo de septiembre de 2020 a marzo pasado, en los que el sistema bancario reportó 86 operaciones inusuales relacionadas con 79 sujetos.

Nieto Castillo sostuvo que lo importante es que México cuenta con un sistema electoral "sólido y fuerte", por lo que ya no es lo importante contar los votos, "sino cómo llegan estos a las urnas", dado que sigue dándose el lavado de dinero en las campañas.

Sin embargo, el funcionario destacó "el éxito" obtenido con el caso Lozoya, que les permitió obtener cinco órdenes de aprehensión, aunque por ahora solamente dos han sido cumplimentadas: la de Emilio Lozoya y la del exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, cuya indagatoria inicia con el caso Odebrecht.

La UIF no sólo tiene la tarea de investigar, señaló, sino también la de congelar y denunciar, por lo que hasta el momento indaga a mil 137 personas, además de haber bloqueado cuatro mil 647 cuentas, de las cuales corresponden mil 309 millones 563 mil 97.72 pesos y 288 millones 629 mil 795.11 dólares.