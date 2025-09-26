logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hay compromiso con la verdad y la justicia en caso Ayotzinapa: Sheinbaum

"No estamos de acuerdo con acciones violentas, parece más una provocación" señaló

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 12:25 p.m.
A
Hay compromiso con la verdad y la justicia en caso Ayotzinapa: Sheinbaum

Al cumplirse este 26 de septiembre, 11 años del caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el compromiso de su gobierno es con la verdad y la justicia.
En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó la violencia, tras la quema el jueves de un camión en la entrada del Campo Militar 1, y aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones.
"Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso", expresó la titular del Ejecutivo federal.
"Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté en nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes.
"No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parece más una provocación. No vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión; no va a haber represión porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el Campo Militar 1", comentó Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Luisa Alcalde evita pronunciarse sobre ingresos de Adán Augusto
Luisa Alcalde evita pronunciarse sobre ingresos de Adán Augusto

Luisa Alcalde evita pronunciarse sobre ingresos de Adán Augusto

SLP

El Universal

La presidenta de Morena no se pronuncia sobre los ingresos no declarados del senador.

Claudia Sheinbaum Pardo insta a revisar registro de la Luz del Mundo
Claudia Sheinbaum Pardo insta a revisar registro de la Luz del Mundo

Claudia Sheinbaum Pardo insta a revisar registro de la Luz del Mundo

SLP

El Universal

Sheinbaum informa sobre la investigación de la guardia secreta de la Iglesia Luz del Mundo y la detención de 38 personas.

Sheinbaum pide aclaración a Adán Augusto por supuestos 79 mdp no declarados
Sheinbaum pide aclaración a Adán Augusto por supuestos 79 mdp no declarados

Sheinbaum pide aclaración a Adán Augusto por supuestos 79 mdp no declarados

SLP

El Universal

Una investigación de N+ Focus revela transferencias millonarias no declaradas al coordinador de Morena en el senado.

Sheinbaum propone mesa de trabajo con China para fortalecer relaciones comerciales
Sheinbaum propone mesa de trabajo con China para fortalecer relaciones comerciales

Sheinbaum propone mesa de trabajo con China para fortalecer relaciones comerciales

SLP

El Universal

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China y propone un diálogo para mantener una balanza comercial positiva.