Hay compromiso con la verdad y la justicia en caso Ayotzinapa: Sheinbaum

Al cumplirse este 26 de septiembre, 11 años del caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el compromiso de su gobierno es con la verdad y la justicia.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó la violencia, tras la quema el jueves de un camión en la entrada del Campo Militar 1, y aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones.

"Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso", expresó la titular del Ejecutivo federal.

"Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté en nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes.

"No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parece más una provocación. No vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión; no va a haber represión porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el Campo Militar 1", comentó Sheinbaum.