Hay compromiso con la verdad y la justicia en caso Ayotzinapa: Sheinbaum
"No estamos de acuerdo con acciones violentas, parece más una provocación" señaló
Al cumplirse este 26 de septiembre, 11 años del caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el compromiso de su gobierno es con la verdad y la justicia.
En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó la violencia, tras la quema el jueves de un camión en la entrada del Campo Militar 1, y aseguró que su gobierno no caerá en provocaciones.
"Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso", expresó la titular del Ejecutivo federal.
"Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté en nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes.
"No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parece más una provocación. No vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión; no va a haber represión porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el Campo Militar 1", comentó Sheinbaum.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Luisa Alcalde evita pronunciarse sobre ingresos de Adán Augusto
El Universal
La presidenta de Morena no se pronuncia sobre los ingresos no declarados del senador.
Claudia Sheinbaum Pardo insta a revisar registro de la Luz del Mundo
El Universal
Sheinbaum informa sobre la investigación de la guardia secreta de la Iglesia Luz del Mundo y la detención de 38 personas.
Sheinbaum pide aclaración a Adán Augusto por supuestos 79 mdp no declarados
El Universal
Una investigación de N+ Focus revela transferencias millonarias no declaradas al coordinador de Morena en el senado.