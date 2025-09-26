Gobierno señala a Grupo Salinas de abuso de consolidación fiscal

Grisel Galeano, procuradora fiscal de la federación, señaló que Grupo Salinas abusó de la figura de consolidación fiscal, ante el adeudo de impuestos, y acusó que han tenido acciones de litigio "muy agresivas".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 26 de septiembre en Palacio Nacional, Grisel Galeano explicó "una historia de impuestos no pagados por un Grupo Empresarial".

Ante Sheinbaum Pardo, la fiscal señaló un adeudo fiscal "muy grande".

"Traemos ya nueve temas de créditos que están muy pronto, muy pronto para resolverse en la Corte, para ser exigibles. Y justamente están concentrados en cuatro de estas empresas, de muchas que conforman este gran consorcio (...) 17 años sin pagar impuestos desde 2008", expuso al mencionar desconsolidación, multas por pérdidas indebidas y deducciones indebidas.

"Todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. En estos nueve asuntos, o en estos nueve diferentes casos tenemos un total, ya se acumuló de 48 mil 382 mil millones de pesos, como adeudo total. Si no se paga, se actualiza y entonces crece, y pues estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte", indicó.

"Estos nueve casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal; per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón.

"Ha ganado y desde la primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo pues han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años hasta ahora que vamos a esperar una resolución firme, ya de la Suprema Corte de Justicia", dijo Galeano al señalar que podrían haber beneficios.