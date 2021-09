Hay menos polarización, inestabilidad política y no hay protesta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en México "hay menos polarización y hay también menos inestabilidad política".

Al ser cuestionado por el periodista Alberto Peláez sobre qué se va hacer desde el gobierno para que la sociedad no esté dividida y comience a haber una unión entre los mexicanos, López Obrador respondió que "si hablamos de polarización política y hablamos de todo el pueblo de México, te diría que no hay" y añadió que "hay mucha fraternidad".

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que existe polarización económica y social "heredada de siglos, desde hace 500 años y muy profundizada en lo que nosotros llamamos periodo neoliberal".

"Sobre la inestabilidad, no existe, no hay movimientos de protesta. Hubo un movimiento de protesta que se llamó Frenaaa, o se llama Frenaaa, pero no se sostuvo", dijo al destacar que en México se vive un "momento estelar" porque se resuelven diferencias por la vía pacífica y electoral.

"Yo creo que vamos bien", agregó y destacó que se está arrancando de raíz la corrupción, que afecta a grupos en sus privilegios.

El presidente López Obrador indicó que se busca persuadir "que ya no se puede seguir con el mismo régimen de corrupción, injusticias y privilegios".

"Integrantes de clase media son muy susceptibles a la manipulación, no todos, pero sí hay un sector de clase media que; imagínate que todavía se deja engañar, intimidar, asustar por el comunismo; ´ahí viene el comunismo´. Mucho atraso, pero poco a poco se va tomando conciencia de que debemos garantizar las libertades, que debemos, sobre todo, actuar buscando la igualdad en este país con tanta pobreza y la gente lo entiende, los empresario", expresó López Obrador.

López Obrador refirió que hay crecimiento económico, recuperación de empleos por la pandemia, inversión extranjera, crecimiento de salario de los trabajadores y un récord en remesas con 48 mil millones de dólares.