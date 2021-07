"Hay que luchar hasta que TEPJF garantice democracia y justicia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no cumpla con su función de garantizar que haya justicia y democracia, se debe de estar insistiendo y luchando hasta que cumpla "cabalmente" con su responsabilidad.

Cuestionado acerca de que no se han reconocido triunfos electorales a candidatos independientes en diversas partes del país, el titular del Ejecutivo federal señaló que el TEPJF es quien debe de resolver sobre estos casos.

"¿Para qué están los magistrados del Tribunal? ¿Cuál es su función? Su trabajo y su función básica es que haya justicia y que hay democracia; si ese tribunal no garantiza que haya democracia, pues hay que seguir insistiendo y seguir luchando hasta que las instituciones cumplan cabalmente con su responsabilidad", dijo el presidente.

"Pero ese es el organismo, esa es la instancia que tiene que resolver (sobre estos casos)", contestó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.