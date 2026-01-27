logo pulso
Hay suficientes vacunas para sarampión: Salud

Por El Universal

Enero 27, 2026 12:06 p.m.
A
Hay suficientes vacunas para sarampión: Salud

Ante los brotes de sarampión que se han registrado en diversas entidades del país, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que México cuenta con suficientes vacunas y que se han reforzado las estrategias de prevención para contener los contagios.
El funcionario federal detalló que los casos siguen presentes principalmente en Jalisco, Michoacán, Culiacán y Guerrero, aunque destacó que el número de casos activos tiende a disminuir de manera cotidiana.
No obstante, subrayó que la clave para frenar la propagación del virus es insistir en la vacunación de la población.
"Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación, es la única manera en que podemos contener el brote", afirmó.
- Brote de sarampión, un fenómeno mundial: Salud
Kershenobich explicó que se han intensificado las campañas de vacunación en guarderías y escuelas, y adelantó que se analiza la apertura de centros de vacunación en estaciones del Metro y terminales de autobuses, como ya ocurre en estados como Jalisco, donde se han implementado estas acciones de manera activa.
El secretario de Salud enfatizó que el brote de sarampión no es exclusivo de México, sino que se trata de un fenómeno mundial, incluso en países que contaban con altos niveles de cobertura de vacunación.
- ¿Cómo se contagia el sarampión?
Recordó que el virus del sarampión es altamente contagioso, ya que una persona infectada puede transmitirlo hasta a 16 personas, y el virus puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona abandona el lugar.
Ante este escenario, indicó que se ha fortalecido la llamada vacunación extra y la creación de "muros de contención" para proteger a la población en riesgo.
Además, informó que se ha incrementado la aplicación de la dosis cero en niñas y niños desde los seis meses de edad, aun cuando el esquema regular contempla la vacunación a los 12 y 18 meses.
El titular de Salud reiteró que el país tiene disponibilidad suficiente de vacunas y confió en que, con el refuerzo de estas medidas, el brote pueda ser contenido en el corto plazo.

