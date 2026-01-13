Helena Moreno, la mexicana que se convierte en alcaldesa de Nueva Orleans

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Nueva Orleans, una de las principales ciudades del sur de Estados Unidos tiene una nueva alcaldesa, se trata de la mexicana Helena Moreno, quien está rompiendo esquemas en la política estadounidense al convertirse en la primera mujer de origen latino en gobernar la ciudad.

Helena Moreno nació en Xalapa, Veracruz, y vivió allí hasta los ocho años, cuando su familia emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Al llegar a Houston, Texas, se enfrentó a uno de sus mayores retos al tener que aprender un nuevo idioma y, con ayuda de aprendió a leer y escribir en inglés para ponerse al corriente en la escuela.

Helena terminó sus estudios en Periodismo en la Universidad Metodista del Sur de Dallas e inició su carrera como reportera del canal WTOC-TV en Georgia, y posteriormente llegó a un canal de televisión en Nueva Orleans, donde se adentró en las problemáticas sociales de la ciudad y logró pasar a la política.

Desde su primera elección como concejal en 2017, Moreno forjó una reputación como defensora incansable de los habitantes de Nueva Orleans, luchando por una ciudad más segura y equitativa. En 2021, como respuesta a su gran labor, la ciudadanía apoyó su reelección con un 85% de los votos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí