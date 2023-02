Hermanos hallados en carretera de Oaxaca fueron asfixiados: Fiscalía

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Perla y Daniel, los dos niños de 9 y 10 años hallados sin vida a un costado de una carretera del Istmo de Tehuantepec fueron asesinados y la causa de su muerte fue por asfixia, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La noche de ayer domingo, luego del sepelio de los dos hermanos en el que los pobladores de Juchitán y compañeros de escuela de los pequeños exigieron justicia, la fiscalía dio a conocer que mantiene las diligencias legales, tras el hallazgo el sábado de los cuerpos en el municipio de El Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La instancia de procuración de justicia también dio a conocer que hasta el momento una persona está detenida por este doble homicidio y aseguró que desde que se tuvo conocimiento del caso, a través del área de Alto Impacto y de Género de la Vicefiscalía Regional del Istmo, se han realizado "diversos actos de investigación, como entrevistas con familiares y personas que son parte del entorno social de las víctimas".

Es gracias a dichas diligencias que la fiscalía dio a conocer que Perla y Daniel se dedicaban a la venta de productos en la vía pública, actividad que según testimonios realizaban hasta el anochecer; además informó que no había denuncia alguna por su desaparición.

"Luego de hacer una revisión y análisis de las bases de datos de la institución, se tiene la certeza que no existía reporte de no localización de ambos infantes, por lo cual su desaparición y posterior fallecimiento se dio entre la tarde-noche del día viernes y las primeras horas del sábado", señaló la FGEO.

Hasta el momento, añadió la fiscalía, el Instituto de Servicios Periciales ha realizado estudios científicos que "permiten establecer que la causa de la muerte, en ambos casos, fue por asfixia y las víctimas tenían entre dos y cuatro horas de haber fallecido, a partir de la hora del hallazgo de los cuerpos realizado el pasado sábado alrededor de las 7:05 horas".

Además, la fiscalía estableció que el lugar de hallazgo de los cuerpos -a orillas de la carretera del Canal 33 tramo Juchitán – Espinal, es distinto al lugar en el que se les privó de la vida.

"La FGEO sigue investigado el entorno inmediato de las víctimas y las posibles trayectorias utilizadas el día de su desaparición y posterior fallecimiento, pues ambos hechos son determinantes para establecer la identidad del o los responsables", indicó en un comunicado.

En el documento se detalla que derivado de los trabajos de investigación que se han realizado hasta ahora, se cuenta con dos líneas de investigación para esclarecer el crimen, "mismas que se están agotando de manera diligente y oportuna".

Además, la fiscalía y otras instituciones, brinda apoyo integral y multidisciplinario a un grupo de cinco niños que habitan la misma casa de las víctimas, dándole la intervención correspondiente al DIF municipal de Juchitán de Zaragoza, para determinar "las medidas para garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes".

"La FGEO mantiene su compromiso de realizar un trabajo objetivo y eficaz que permita identificar de manera oportuna a los responsables de este condenable hecho, sobre todo porque en casos en que las infancias son víctimas de delitos, el Estado y sus instituciones de procuración de justicia deben enviar un mensaje de no impunidad a la sociedad en su conjunto", finalizó.